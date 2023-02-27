- Из металлурга в мобилографы: как девушка из Экибастуза изменила свою жизнь 17:00 39
- Почти 80 килограммов золота приобрели казахстанцы в январе 16:58 36
- Винтовку и газовый пистолет нашли полицейские у жителя Кокшетау 16:57 29
- На водителей кортежа составили семь протоколов в Алматинской области 16:31 134
- Более 100 иностранцам запретили въезд в Казахстан 16:14 150
- Основные причины аварий на производстве назвали в МЧС РК 16:14 136
- 125 миллионов тенге задолжало своим работникам предприятие ВКО 16:10 117
- Потепление ожидают в Казахстане 16:05 153
- Более 1500 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Казахстане 15:44 184
- Казахстанцы стали меньше покупать иностранную валюту 15:40 173
- Рекордный рост: Казахстанские авиакомпании подняли цены на билеты на 21% 15:03 301
- Токаев поручил усилить контроль над бюджетом 15:03 340
- В Алматы под фурой провалился асфальт 14:27 368
- Грузовой поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области 13:48 517
- На 7,5 млн тенге оштрафовали майора полиции в Астане 13:38 523
- В Турции арестовали около 200 застройщиков и подрядчиков после землетрясений 13:24 379
- Ликвидировано торговое представительство Казахстана в России 13:23 484
- В ЦИК показали, как будут выглядеть избирательные бюллетени на выборах в мажилис и маслихаты 13:04 388
- Треть оружейных магазинов в стране закрылась после январских событий 12:54 434
- Пожилые супруги сгорели в собственном доме в Караганде 12:50 410
- Предвыборные теледебаты политических партий состоятся 16 марта на телеканале "Хабар" 12:39 360
- По всему Казахстану 1 марта прозвучат сирены 12:35 1069
- Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания 12:25 400
- В Алматы полицейские задержали банду наркоторговцев 12:10 397
- Долю в Национальном онкоцентре Казахстана вернули государству 11:15 480
- C предпринимателя сняли подозрение в совершении преступления в составе ОПГ 11:08 493
- Топ-5 мест притяжения для иностранных туристов в Казахстане назвали в МКС 10:50 552
- Ербол Мырзабосынов возглавил комитет по делам спорта и физической культуры МКС 10:48 558
- ЧП в Экибастузе: мужчина погиб при опрокидывании трактора 10:31 429
- Видео с извинениями записал молодой спортсмен, едва не подравшийся с Сапиевым 10:22 698
- В Казахстане работают более 7 тысяч мигрантов из Китая, Индии и Турции 09:46 511
- Менее 40 случаев COVID-19 зафиксировали казахстанские врачи за сутки 09:26 416
- Более 400 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли у жителя Караганды 09:19 442
- Гонщик "Астаны" стал восьмым по итогам "Гран Камино" 08:47 421
- В Казахстане построят газоперерабатывающий завод мощность 4 млрд кубометров газа 08:28 648
- Свора собак нагоняет страх на жителей Актау 07:59 452
- Хоккеиста "Барыса" с зарплатой 75 миллионов тенге жестко затроллили 07:22 606
- Nokia сменила логотип и стратегию 06:37 466
- В Актюбинской области начнут строительство третьей нитки газопровода Бухара – Урал 05:34 841
- Серик Сапиев впервые прокомментировал конфликт с борцом 04:52 1636
- Казахский хор покорил корейских слушателей 03:02 509
- В заповедной зоне Актау найден мёртвый фламинго 02:21 520
- Минэнерго США назвало возможной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории 01:38 560
- Как Астану будут спасать от паводков рассказали в акимате 00:34 552
- Пятерых подростков сняли со льда в Павлодаре 26.02.2023 662
- Бездомные собаки атаковали студентку в Костанае 26.02.2023 613
- Лодка с мигрантами разбилась в Италии: погибли не менее 58 человек 26.02.2023 664
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 976
- Спорт и права инвалидов: о чём беседовали партийцы с избирателями 26.02.2023 664
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 718
- Иномарка опрокинулась в области Жетысу: погиб человек 26.02.2023 584
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1008
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 3259
- Метель и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на понедельник 26.02.2023 677
- Соревнования по зимнему триатлону прошли в Астане 26.02.2023 531
- Юная казахстанка выиграла престижный теннисный турнир в Турции 26.02.2023 688
- В аэропорту Актобе появится инновационный почтовый терминал-хаб 26.02.2023 641
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1103
- Китай хочет запустить около 13 тысяч интернет-спутников 26.02.2023 610
- QR-профилактику начала прокуратура в Мангистау 26.02.2023 772
- Как Шахерезада: библиотекарь из Арала неординарно повышает интерес молодёжи к чтению 26.02.2023 681
- Скандалом в столичном аэропорту заинтересовались в КГА 26.02.2023 1033
- Два новых реабилитационных центра, две поликлиники и больница появятся в области Абай 26.02.2023 736
- На юге Турции произошло ещё одно землетрясение 26.02.2023 926
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 4213
- Новые школы и колледжи построят в Алматы в ближайшие семь лет 26.02.2023 840
- Нариман Курбанов взял "бронзу" Кубка мира по спортивной гимнастике 26.02.2023 837
- 67 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом 26.02.2023 703
- Ренат Гайсин о музыке, ТикТоке и Иманбеке 26.02.2023 1365
- Кто представит Казахстан на юниорском чемпионате мира по биатлону 26.02.2023 838
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 8296
- Учёные нашли связь между землетрясениями в Турции и фазами Луны 26.02.2023 2189
- Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона профлиги борцов 26.02.2023 682
- Жителям Шымкента пообещали неблагоприятные метеоусловия в воскресенье 26.02.2023 703
- Эко-игры вместо субботников будут проводить в Усть-Каменогорске 26.02.2023 988
- Сотрудников Google лишили столов в офисах 26.02.2023 868
- В Камеруне 19 спортсменов пострадали от взрывов на массовом забеге 26.02.2023 722
- Застрявшие в Польше казахстанские фуры смогут проехать через Литву 26.02.2023 842
- Серик Сапиев едва не подрался с борцом на турнире в Алматы 26.02.2023 1711
- В Турции арестовали мэра разрушенного при землетрясении города 26.02.2023 2029
Сегодня, 16:31
137
137
На водителей кортежа составили семь протоколов в Алматинской области
Кортеж, нарушавший Правила дорожного движения, сняли на видео в Алматинской области. Полицейские установили всех участников инцидента, передаёт BaigeNews.kz.
Ролик ранее появился в соцсетях.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМПС УП Карасайского района установлены участники кортежа. Транспортные средства, зафиксированные на видео, водворены на штрафстоянку. В отношении водителей в возрасте от 18 до 38 лет составлены семь административных протоколов по частям 1,2,3,5 статьи 590 КоАП РК", - сообщили в полиции.
С нарушителями проведена профилактическая беседа.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 975
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 717
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1008
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 3256
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1102
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 4208
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 8292
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1152
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2106
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 783
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6501
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15436
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23521
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2431
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1290
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3247
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1623
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1804
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 40946
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1323
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2322
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4939
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10504
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1577
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26726
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2850
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3448
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1467
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4392
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38090
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2680
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1774
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2713
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2976
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19271
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2969
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7883
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37301
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2374
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2565
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13811
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8182
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3839
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2568
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119684
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3581
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3377
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4303
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2432
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7646
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9469
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6443
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2966
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13231
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57949
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3123
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3088
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5110
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2542
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3508
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3370
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16686
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6356
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31760
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3473
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4042
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3986
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72823
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22851
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24650
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4415
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6871
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9394
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4052
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4556
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3860
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 255570
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3480
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3750
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 5254
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1317
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 936
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1265
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1277
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1469
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1436
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1433
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1758
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1544
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1672
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1802
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2473
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2116
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1935
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1833
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1747
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1947
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1800
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2578
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2360
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2612
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2178
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2390
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2581
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2608
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2955
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2751
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2679
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2828
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3064
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2846
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2729
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2719
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2696
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2865
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2982
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2881
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2934
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3008
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2872
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4430
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3071
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3064
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2955
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2827
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2949
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3080
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3230
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2832
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3058
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2957
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3118
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3224
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3519
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3206
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3450
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3051
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3621
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3540
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4768
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3715
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3573
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4701
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3691
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4266
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3895
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4119
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4444
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4386
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4306
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4234
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3954
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4233
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4292
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4317
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4289
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4593
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4471
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4692
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4884