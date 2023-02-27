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На водителей кортежа составили семь протоколов в Алматинской области Сегодня, 16:31
137
Сегодня, 16:31
137

На водителей кортежа составили семь протоколов в Алматинской области

Кортеж, нарушавший Правила дорожного движения, сняли на видео в Алматинской области. Полицейские установили всех участников инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик ранее появился в соцсетях.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМПС УП Карасайского района установлены участники кортежа. Транспортные средства, зафиксированные на видео, водворены на штрафстоянку. В отношении водителей в возрасте от 18 до 38 лет составлены семь административных протоколов по частям 1,2,3,5 статьи 590 КоАП РК",  - сообщили в полиции.

С нарушителями проведена профилактическая беседа.    

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#кортеж #Алматинская область #ПДД
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:31
137
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