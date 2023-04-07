На ТЭЦ Экибастуза начали капитальный ремонт котлоагрегатов

Фото: ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

Основная часть работ стартует после завершения отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", для улучшения теплоснабжения города на станции запланировали масштабный ремонт, причём в максимально короткие сроки. На сегодняшний день часть основного оборудования уже вывели в ремонт.

Подрядная организация приступила к капитальному обновлению энергетического котлоагрегата №7 ещё 16 февраля. К настоящему дню завершается демонтаж изношенных элементов котлоагрегата и вспомогательного оборудования.

Генеральным подрядчиком по модернизации водогрейных котлоагрегатов №№ 11, 12, 13, 14, 15 станет ТОО "САЭМ-Павлодар". Работа начнётся в соответствии с графиком. На станции готовят помещения для персонала подрядчика и склады для приёма оборудования и материалов.