На субсидирование городских автобусных маршрутов выделят 242 млрд тенге в Казахстане

Вопросы пассажирских автоперевозок обсудили в Минтранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

Представители профильного министерства, центральных государственных и местных исполнительных органов, НПО, ОЮЛ, Фонда развития промышленности, заводов-изготовителей автобусов и перевозчики говорили о субсидировании городских маршрутов, обновлении автобусного парка, работе тарифных комиссий и тарифообразовании, а также о системе электронного билетирования.

В ходе встречи было отмечено, что в прошлом году на субсидирование социально значимых городских автобусных маршрутов было выделено около 216 миллиардов тенге, а в 2024 году планируется выделить 242 милиарда тенге

Кроме того, перевозчики сообщили о дефиците водителей автобусов, который можно наблюдать на линиях в ряде регионов страны, где трудятся в основном шоферы предпенсионного возраста. Они попросили, чтобы законодатели снизили возрастное ограничение для получения водительских прав категории D, а также отменили норму, требующую от водителя наличие трехлетней практики на маршрутке прежде, чем его допустят к управлению общественным транспортом.

Участники мероприятия договорились вновь встретиться в конце февраля 2024 года.