На сколько заполнены казахстанские водохранилища

О состоянии водохранилищ Казахстана на брифинге рассказала официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передаёт BaigeNews.kz.

"Два крупнейших водохранилища Акмолинской области наполнены, в среднем, на 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Среднее наполнение двух крупнейших водохранилищ Актюбинской области составляет 95%. Объекты работают в штатном режиме, идёт уменьшение притока воды. Среднее наполнение пяти крупнейших водохранилищ Восточно-Казахстанской области составляет 62%, все они работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области 4 крупнейших водохранилища наполнены, в среднем, на 59% и работают в штатном режиме. По четырем крупнейшим водохранилищам Карагандинской области среднее наполнение составляет 98%. Паводок в регионе прошёл. Два крупнейших водохранилища Костанайской области наполнены, в среднем, на 95%. В регионе наблюдается половодье. По двум крупнейшим водохранилищам Северо-Казахстанской области среднее наполнение составляет 100%", — сообщила Молдир Абдуалиева.

Она отметила, что нынешняя приточность воды в водохранилищах – крупнейшая с 1980 годов.

"Для принятия оперативных мер на водных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки. Министерством задействованы более 1000 человек и 280 единиц техники. Также добавлю, что Казахстан и Россия обмениваются оперативной информацией по паводковым водам и работе гидротехнических сооружений", — сказала Абдуалиева.

Она подчеркнула, что Министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов находится на постоянной телефонной связи с руководителем Федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрием Кирилловым. Они обсуждают обеспечение безаварийной работы гидротехнических сооружений и паводковую ситуацию в приграничных регионах обеих стран.