Лента новостей
- Главный по твитам: Илон Маск купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках 09:53 0
- Ерлан Карин встретился с Госсекретарем Кыргызстана 09:33 73
- На "розовые облака" пожаловались жители Караганды 09:28 112
- Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу 09:12 104
- Более 79 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты в связи с потерей работы 08:54 151
- Втрое увеличилось количество заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 08:31 337
- Голубев и Недовесов обыграли четвёртых сеянных на турнире АТР 500 08:20 190
- Костанайцы с инвалидностью рассказали, как добиться успеха 07:54 217
- Что курят наши дети? Вся правда об электронных сигаретах 07:35 407
- Могилы раскопали на кладбище Талдыкоргана. Полиция начала расследование 06:22 834
- Из аэропорта Актобе выполнен первый рейс в Дубай 05:46 485
- Фонд "Қазақстан халқына" окажет матпомощь пострадавшим при лесных пожарах костанайцам 04:25 328
- Имя военнослужащего Минобороны внесли в Книгу рекордов Казахстана 03:21 525
- Продавцам из Казахстана открыли доступ к международному маркетплейсу 02:36 533
- Ксения Собчак покинула Россию, её коммерческий директор арестован - СМИ 01:15 1397
- Приговор вынесли бывшему руководству ПНХЗ 00:29 427
- Казахстанские авиакомпании обяжут выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейсов 26.10.2022 573
- Риддер без тепла. Руководство ТЭЦ привлекут к ответственности 26.10.2022 408
- Кариму Масимову продлили арест 26.10.2022 595
- Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Шымкента 26.10.2022 797
- Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы 26.10.2022 381
- Фонд науки представил пять разработок учёных, ищущих софинансирование 26.10.2022 399
- Расширение сотрудничества обсудили госсоветники Казахстана и Кыргызстана 26.10.2022 333
- Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних 26.10.2022 1234
- Почему допрашивали бывшего замакима Алматы Бабакумарова, рассказали в Антикоре 26.10.2022 465
- Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан 26.10.2022 564
- Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев 26.10.2022 479
- Происходит в каждой третьей семье - как жертвам бытового насилия помогают в Алматы 26.10.2022 547
- Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву 26.10.2022 407
- Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании 26.10.2022 358
- Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября 26.10.2022 591
- Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма 26.10.2022 450
- Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики 26.10.2022 416
- Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области 26.10.2022 689
- Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам 26.10.2022 420
- Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября 26.10.2022 478
- Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области 26.10.2022 1113
- Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт 26.10.2022 364
- В Казахстан приедет Президент Европейского Совета 26.10.2022 445
- Проливной дождь затопил Шымкент 26.10.2022 626
- Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров 26.10.2022 803
- Как приток россиян сказался на работе обменников 26.10.2022 801
- Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год 26.10.2022 796
- Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов 26.10.2022 382
- Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель 26.10.2022 393
- Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы 26.10.2022 973
- Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане 26.10.2022 548
- В адрес президента Казахстана продолжают поступать поздравительные телеграммы 26.10.2022 435
- Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат 26.10.2022 2164
- В столице ввели постоплату за платные парковки 26.10.2022 464
- Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью 26.10.2022 381
- "Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде 26.10.2022 8219
- "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР 26.10.2022 482
- В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений 26.10.2022 417
- Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков 26.10.2022 419
- Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП 26.10.2022 1400
- 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан 26.10.2022 417
- Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве 26.10.2022 481
- 30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку 26.10.2022 431
- "Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года 26.10.2022 421
- Депутат Мажилиса Айбек Паяев досрочно сложил полномочия 26.10.2022 602
- Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане 26.10.2022 646
- Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях 26.10.2022 1335
- Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter до конца недели 26.10.2022 437
- Головкин "разорил" бывшего чемпиона мира 26.10.2022 2263
- Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами 26.10.2022 495
- 80-летний житель Темиртау готовится к ЧМ по пауэрлифтингу 26.10.2022 778
- Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет 26.10.2022 1610
- В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей 26.10.2022 467
- Украина потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА 26.10.2022 585
- В Актау теперь можно за мусор получить деньги 26.10.2022 579
- Водитель сгорел заживо в машине на трассе в Сатпаеве 26.10.2022 2155
- В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек 26.10.2022 523
- "Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ 25.10.2022 504
- Жители Риддера, оставшиеся без тепла, постепенно согреваются 25.10.2022 481
- Казахстанцев с Днём Республики поздравили из космоса 25.10.2022 492
- Флаг Казахстана украсил самую высокую башню в мире 25.10.2022 1339
- Праздничный салют прогремел в столице в честь Дня Республики 25.10.2022 590
- Головкину предложили другого соперника вместо обязательных претендентов 25.10.2022 889
- Дождь, снег и туман: какая погода ожидается в Казахстане в среду 25.10.2022 2813
На "розовые облака" пожаловались жители Караганды
На "розовые облака" и едкий дым жалуются карагандинцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Жители микрорайона Сортировка говорят, что из-за регулярных выбросов в последние два года им становится сложно дышать и появляется аллергия. Но в чём причина, людям пока не удалось выяснить.
Серая пыль, резкий запах мешают спать, нормально дышать, рассказывают пенсионеры. По их мнению, виновником плохого самочувствия мог стать местный завод по производству литейной продукции.
"Начиная с завода, который перерабатывает и вырабатывает марганец. Едкое что-то. Саму очистку воздуха, загрязнение они не устранили. И вот со стороны завода розовые-розовые облака. Это марганец, который очень ядовит для организма. Завод говорит, что у них всё хорошо", - рассказывает жительница Караганды Лариса Лепихина.
Пенсионера Тамара Ишхаметова каждый день проводит влажную уборку. Оберегает внуков от опасной пыли. Рассказывает, что перестала даже ходить на местный родник. А Михаил Светашов при резком помутнении воздуха каждый раз вынужден вызывать скорую. У мужчины сразу начинается приступ аллергии.
"В комнату дым заходит. Он вонючий. Чихаю, головокружение, нос забивается, давление падает, скорую вызываю. "Смог стоит у нас в нашем районе уже два года. Помогите нам в этой проблеме. Не пробиваемо нигде ничего", - сетует Михаил Светашов.
В департаменте экологии говорят, что обращений от жителей не было, а жалобы от горожан увидели впервые в интернете. Теперь экологи запросили в "Казгидромете" сведения о состоянии воздуха. Чиновники отмечают, сейчас сложно назвать истинную причину появления едкого запаха и "розовых облаков". Чтобы проверить очистные сооружения конкретного предприятия, необходимо чтобы жители написали заявление в в департамент экологии.
"В целом у нас в этом районе имеется ТЭЦ – основной загрязнитель. Так же есть агломерационный завод, есть частный бизнес, цеха маленькие, печное отопление. В Совокупности будет даваться оценка не только предприятиям, но и какие дополнительные есть источники", - сказал заместитель департамента экологии Карагандинской области Дархан Исжанов.
-
Hype news
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 13320
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1106
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1138
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2189
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2280
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3546
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10791
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4773
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87618
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3775
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3257
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12037
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5440
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2142
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2514
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32204
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3271
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4339
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11318
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10291
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7239
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299840
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7704
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7089
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24309
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7564
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7370
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14440
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9965
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9633
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11419
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27881
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9459
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13140
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20747
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11090
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11694
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8569
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28458
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8640
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347886
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37090
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9476
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10127
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15978
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9313
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49082
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14208
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12050
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11268
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10447
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10836
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12423
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9983
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10938
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10353
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27374
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10133
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10425
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10001
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31633
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189400
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16932
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21152
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11977
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12339
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21059
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7368
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13250
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7268
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10059
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32102
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14540
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7927
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11887
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 8032
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25221
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10103
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10896
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9335
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 801
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1030
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 752
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18374
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1033
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 902
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 947
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5988
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1579
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12704
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10961
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10957
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11460
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10609
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14854
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11575
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13063
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14034
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13715
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11315
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11697
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28171
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12656
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15026
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11747
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13018
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13682
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14965
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13099
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15071
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14605
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15772
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15709
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32283
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16174
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17110
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16795
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17695
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17609
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26520
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17064
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24345
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35094
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18867
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24545
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23426
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25401
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21457
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22896
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21115
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20920
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20848
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36533
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22934
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21061
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25970
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25130
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25486
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24754
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24865
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27008
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27494
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26177
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25773
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26457
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27798
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25263
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28722
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26225
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26845
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27802
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29607
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28460
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27618
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31640
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27230
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30167
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27827
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58577
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29352