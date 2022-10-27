На "розовые облака" пожаловались жители Караганды

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На "розовые облака" и едкий дым жалуются карагандинцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жители микрорайона Сортировка говорят, что из-за регулярных выбросов в последние два года им становится сложно дышать и появляется аллергия. Но в чём причина, людям пока не удалось выяснить.

Серая пыль, резкий запах мешают спать, нормально дышать, рассказывают пенсионеры. По их мнению, виновником плохого самочувствия мог стать местный завод по производству литейной продукции.

"Начиная с завода, который перерабатывает и вырабатывает марганец. Едкое что-то. Саму очистку воздуха, загрязнение они не устранили. И вот со стороны завода розовые-розовые облака. Это марганец, который очень ядовит для организма. Завод говорит, что у них всё хорошо", - рассказывает жительница Караганды Лариса Лепихина.

Пенсионера Тамара Ишхаметова каждый день проводит влажную уборку. Оберегает внуков от опасной пыли. Рассказывает, что перестала даже ходить на местный родник. А Михаил Светашов при резком помутнении воздуха каждый раз вынужден вызывать скорую. У мужчины сразу начинается приступ аллергии.

"В комнату дым заходит. Он вонючий. Чихаю, головокружение, нос забивается, давление падает, скорую вызываю. "Смог стоит у нас в нашем районе уже два года. Помогите нам в этой проблеме. Не пробиваемо нигде ничего", - сетует Михаил Светашов.

В департаменте экологии говорят, что обращений от жителей не было, а жалобы от горожан увидели впервые в интернете. Теперь экологи запросили в "Казгидромете" сведения о состоянии воздуха. Чиновники отмечают, сейчас сложно назвать истинную причину появления едкого запаха и "розовых облаков". Чтобы проверить очистные сооружения конкретного предприятия, необходимо чтобы жители написали заявление в в департамент экологии.