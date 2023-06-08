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youtube.com/@MixLive01 Сегодня, 14:45
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Сегодня, 14:45
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Фото: youtube.com/@MixLive01

На миллиард тенге оштрафовали "АрселорМиттал Темиртау" за загрязнение воздуха

После проверки департамента экологии Карагандинской области компании "АрселорМиттал Темиртау" выписали штраф свыше одного миллиарда тенге за загрязнение воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу экологического ведомства.

"Основными нарушениями стали превышение установленных нормативов предельно-допустимых выбросов по следующим цехам: коксовый, ТЭЦ-2, агломерационный, доменный, листопрокатный №2, №3, цех обжига извести. За установленные нарушения департаментом был наложен административный штраф за нарушение экологического законодательства на сумму один миллиард 207 миллионов 287 тысяч 661 тенге", - говорится в сообщении.

Решением Административного суда города Темиртау определён план уплаты штрафа в три этапа до 15 августа 2023 года.

Отметим, что внеплановая проверка цехов предприятия проводилась с 5 сентября по 3 октября 2022 года в рамках программы "Дорожная карта".

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Сегодня, 14:45
293
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