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На компенсацию по депозитам подали заявления 2 миллиона вкладчиков
Только 2 миллиона казахстанцев подали заявления на получение компенсации по тенговым депозитам, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанские банки приняли заявления вкладчиков для выплаты компенсации (премии) по депозитам на сумму в 261,5 млрд тенге, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).
На 23 ноября 2022 года своё согласие в банках на получение компенсации подтвердили только 2 млн депозиторов, что составило 39% от общего количества вкладчиков, соответствующих условиям Программы защиты тенговых вкладов. В основном, это держатели крупных сумм на депозитах. Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года.
Премия в размере 10% начисляется сверх ставки вознаграждения по вкладу. Основную долю депозитов, подлежащих компенсации, составляют вклады до 1 миллиона тенге. Максимальная сумма, которая может быть компенсирована, составляет 20 миллионов тенге.
"Напоминаю, что для получения компенсации вкладчику необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, до 1 января 2023 года", – сказал заместитель Председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.
Банки продолжают принимать заявления на выплату компенсации. Это можно сделать как в отделении банка, так и онлайн через официальные мобильные приложения. На компенсацию могут рассчитывать владельцы сберегательных, срочных, несрочных, образовательных накопительных вкладов и накоплений в системе жилищных строительных сбережений. Банки начнут проводить выплаты после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные соответствующими правилами.
По информации БВУ, на 23 ноября 2022 года компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов на сумму около 336 млрд тенге.
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