На изъятые у коррупционеров средства строят 62 школы

На сегодняшний день благодаря фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тысяч ученических мест (две смены) в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.

В целом с момента образования в декабре прошлого года в фонд поступило уже 151,6 миллиарда тенге.

Деятельность фонда направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.