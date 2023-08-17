На изъятые у коррупционеров средства строят 62 школы
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
93Фото: Inbusiness.kz
На сегодняшний день благодаря фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тысяч ученических мест (две смены) в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.
В целом с момента образования в декабре прошлого года в фонд поступило уже 151,6 миллиарда тенге.
Деятельность фонда направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.
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