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  • На фотографирующую всё подряд женщину обратили внимание полицейские в Павлодаре
joinfo.com Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14
154
Фото: joinfo.com

На фотографирующую всё подряд женщину обратили внимание полицейские в Павлодаре

Павлодарские полицейские установили наблюдение за подозрительной женщиной, которая по версии оперативников могла быть причастна к сбыту наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

"Неизвестная, находясь на улицах города Павлодара,  фотографировала участки земли, расположенные в близком расстоянии друг от друга. Получив вопрос, для чего она делает эти фотографии, женщина рассказала, что фотографировала понравившиеся ей, но в итоге, ознакомившись с видеозаписью, была вынуждена признаться, что осуществляла "закладки", —  сообщил начальник ДП Павлодарской области  Василий Скляр.

Женщина рассказала, что в одном из популярных мессенджеров она увидела объявление о "трудоустройстве" в интернет-магазин, занимающийся распространением наркотических веществ. Желая получить "легкий заработок", женщина связалась администраторами.

Пройдя инструктаж, подозреваемая стала курьером: должна была получать наркотики и закладывать для передачи другим лицам. Осуществив закладки, злоумышленница делала фотоотчеты с координатами для операторов магазина.

"Во время личного обыска у павлодарки изъяты 36 свертков общей массой 54,35 грамм, которые согласно экспертизе содержат в своем составе психотропное вещество Альфа-PVP. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Республики Казахстан, в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан "лицо считается невиновным в  совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда", — сообщили в полиции.

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Сегодня, 13:14
154
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