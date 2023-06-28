На фотографирующую всё подряд женщину обратили внимание полицейские в Павлодаре

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Павлодарские полицейские установили наблюдение за подозрительной женщиной, которая по версии оперативников могла быть причастна к сбыту наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

"Неизвестная, находясь на улицах города Павлодара, фотографировала участки земли, расположенные в близком расстоянии друг от друга. Получив вопрос, для чего она делает эти фотографии, женщина рассказала, что фотографировала понравившиеся ей, но в итоге, ознакомившись с видеозаписью, была вынуждена признаться, что осуществляла "закладки", — сообщил начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

Женщина рассказала, что в одном из популярных мессенджеров она увидела объявление о "трудоустройстве" в интернет-магазин, занимающийся распространением наркотических веществ. Желая получить "легкий заработок", женщина связалась администраторами.

Пройдя инструктаж, подозреваемая стала курьером: должна была получать наркотики и закладывать для передачи другим лицам. Осуществив закладки, злоумышленница делала фотоотчеты с координатами для операторов магазина.