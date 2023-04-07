На 30% снизили цены на овощи торговые сети в Караганде после вмешательства АФМ

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Сотрудники департамента по финансовому мониторингу по Карагандинской области выявили лишних посредников в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона. Правоохранители предложили представителям крупных торговых сетей работать напрямую с товаропроизводителями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"По инициативе департамента на площадке акимата области достигнута договорённость о поставке напрямую без посредников в сети супермаркетов "Корзина" и "Южный" картофеля КХ "Нейдоровское". В связи с этим удалось снизить стоимость картофеля с 160-180 тенге до 115 тенге. Также в супермаркет "Норма" напрямую производится поставка социального картофеля КХ "Шанс" по 70 тенге за килограмм. В результате данной договорённости цена на картофель была снижена более чем на 30 процентов", — говорится в сообщении.

В АФМ напомнили предпринимателям, что в соответствии со статьёй 9 Закона "О регулировании торговой деятельности", размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не должен превышать 15 процентов от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.