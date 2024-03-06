На 14,6 млрд тенге обманули казахстанцев мошенники в 2023 году

По словам официального представителя Агентства Армана Тлеукенова, в прошлом году в производстве антикоррупционной службы находилось 159 уголовных дел по фактам мошенничества. Тридцать семь из них, так или иначе, были связаны с подстрекательством к даче взятки. По ним осудили 133 человека, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Армана Тлеукенова, общая сумма переданных мошенникам средств по республике составляет более 14,6 млрд тенге.

"К примеру, 1 марта 2024 года приговором Уральского городского суда за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к семи годам лишения свободы осужден гражданин Ни. Он путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан в общей сумме 7,5 миллионов тенге под предлогом дальнейшей передачи должностным лицам акимата города Уральска за предоставление квартир по государственной программе", - привел пример официальный представитель Агентства.

Также Арман Тлеукенов попросил казахстанцев обращаться в Call-центр Агентства по номеру 1424 при наличии подобных фактов.

Напомним, ранее на брифинге для журналистов Арман Тлеукенов рассказал о новых фактах коррупции.