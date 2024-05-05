"Мёртвые души" нашёл Антикор в спортивных секциях Актобе

Антикор выявил нарушения в финансировании частных спортивных секций. Об этом рассказал руководитель департамента по противодействию коррупции по Актюбинской области Ескали Саламатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

По его словам, в ведомстве выявили вопиющие факты необоснованного освоения бюджетных средств, выделяемых на развитие частных секций.

"Фиктивную оплату проводили по программе "Darabala" за спортсменов, фактически не посещавших тренировки. Установлено, что тренера государственных спортивных школ, которые параллельно работали в частных секциях, незаконно получали финансирование по государственной программе. В частности, в нарушение действующих правил, государственные тренера фиктивно внесли в информационную систему "Darabala" сведения по 242 спортсменам, которые и так содержались за счет государства", — рассказал Ескали Саламатов.

Спикер уточнил, что общая сумма необоснованно выплаченных средств составила более 48 миллионов тенге.