Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией - Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России. По его словам, особые успехи достигнуты в сфере торгово-экономического взаимодействия.

"Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией. Сегодняшний визит был очень насыщенным, это моё мнение и мнение Владимира Владимировича, мы выразили удовлетворение итогами моего визита в Москву. Подписана Декларация, кроме того, мы обсудили наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Открыли Форум сотрудничества приграничных районов. Только что были названы главные цифры торговли. Действительно, в прошлом году товарооборот составил 24,5 миллиарда долларов, на сегодняшний день уже эти показатели достигнуты. Но ещё до конца года, думаю, появятся новые цифры и новые показатели", – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана поблагодарил Михаила Мишустина за активную и плодотворную работу, нацеленную на достижение конкретных результатов.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности к практической реализации договорённостей, достигнутых главами государств.