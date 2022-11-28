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Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией - Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России. По его словам, особые успехи достигнуты в сфере торгово-экономического взаимодействия.
"Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией. Сегодняшний визит был очень насыщенным, это моё мнение и мнение Владимира Владимировича, мы выразили удовлетворение итогами моего визита в Москву. Подписана Декларация, кроме того, мы обсудили наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Открыли Форум сотрудничества приграничных районов. Только что были названы главные цифры торговли. Действительно, в прошлом году товарооборот составил 24,5 миллиарда долларов, на сегодняшний день уже эти показатели достигнуты. Но ещё до конца года, думаю, появятся новые цифры и новые показатели", – подчеркнул Глава государства.
Президент Казахстана поблагодарил Михаила Мишустина за активную и плодотворную работу, нацеленную на достижение конкретных результатов.
В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности к практической реализации договорённостей, достигнутых главами государств.
"Важно, что свой первый визит после переизбрания на пост Президента Казахстана Вы совершаете в Российскую Федерацию. Мы в этом видим дальнейшее укрепление наших братских, союзнических отношений, которые опираются на многовековую дружбу россиян и наших казахстанских партнёров. Только что в Кремле прошли Ваши переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вы подписали совместную Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Приняты стратегические решения об углублении сотрудничества России с Казахстаном. У нас по линии правительств теперь стоит задача реализовать то, что было решено нашими президентами", – сказал председатель правительства России.
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