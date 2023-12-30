Мы таем как снег: новое видео Димаша Кудайбергена восхитило фанатов

Всемирно известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген поделился с подписчиками видео со съемки рекламы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, где стильно одетый Димаш позирует в съемочной студии с телефоном, взбудоражило соцсети.

В комментариях поклонницы признаются в любви своему кумиру и просят не пропадать из Сети.



"Понимаем, что ты просто занят, но нам так тоскливо без тебя, когда тишина в сети", — признаются фанаты.

"Ууррра , Диимаашш!!! Мы скучали! Уже очень соскучились! Какая красота! Спасибо, солнце! Мы обожаем такие видео с тобой!".

"Сколько вдохновения и света несёшь нам. Каждый кадр, каждый звук твоего голоса, каждая нота в нашем внимании. Любим и ждём шедевры. Soon наш сильнее и упорнее. За тобой хоть на край. Любим и ждём", — пишут поклонники.