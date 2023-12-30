Мы таем как снег: новое видео Димаша Кудайбергена восхитило фанатов
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Всемирно известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген поделился с подписчиками видео со съемки рекламы, передаёт BaigeNews.kz.
Видео, где стильно одетый Димаш позирует в съемочной студии с телефоном, взбудоражило соцсети.
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В комментариях поклонницы признаются в любви своему кумиру и просят не пропадать из Сети.
"Понимаем, что ты просто занят, но нам так тоскливо без тебя, когда тишина в сети", — признаются фанаты.
"Ууррра , Диимаашш!!! Мы скучали! Уже очень соскучились! Какая красота! Спасибо, солнце! Мы обожаем такие видео с тобой!".
"Сколько вдохновения и света несёшь нам. Каждый кадр, каждый звук твоего голоса, каждая нота в нашем внимании. Любим и ждём шедевры. Soon наш сильнее и упорнее. За тобой хоть на край. Любим и ждём", — пишут поклонники.
"Да, он показывает свой мобильный и мы становимся на колени... Он просто знает, что ему не надо говорить, петь и мы таем как снег", — иронизируют комментаторы.
Напомним, Димаш Кудайберген дал сольный концерт в Гонконге. Праздник был посвящен памятной дате: ровно семь лет назад 22-летний казахстанский музыкант впервые прибыл в Поднебесную для участия в проекте "I am a Singer".