"Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости

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Для чего Казахстан планирует наращивать торговое сотрудничество с Афганистаном, рассказал заместитель премьер-министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы сотрудничаем с Афганистаном и торгуем. И торгуем очень хорошо, на миллиард долларов сейчас. Это больше чем с Азербайджаном, с Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика - экономика. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать. У нас есть реальные перспективы ещё больше поставлять туда и пшеницу, и муку свою, и подсолнечное масло. Почему мы должны от этой возможности отказываться?", - сказал министр.

По его словам, такое сотрудничество идёт на пользу нашему государству.

Также министр рассказал об открытии торгового дома в Гераке.

"Мы назначили туда представителя. Он будет координировать всю работу. Потому что Афганистан большой и разноплановый. Необходимо изучать рынок, знакомиться с инвесторами, бизнесменами", - добавил Жумангарин.

Кроме того, министр заявил о планах пригласить в Казахстан афганских бизнесменов.

"Я хочу в июле провести бизнес-форум, чтобы они посмотрели Казахстан, и наши возможности представили. Последний раз, вы знаете, мы туда повезли не только тех, кто чисто продуктами занимается, а ещё и недропользователей. Потому что они достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались", - сказал Серик Жумангарин.

Напомним, ранее в Кабуле состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум, где анонсировали открытие торгового дома Казахстана в Афганистане. Его основной офис будет располагаться в городе Герате.