В Афганистане откроют торговый дом Казахстана

Фото: primeminister.kz

В Кабуле состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум, где анонсировали открытие торгового дома Казахстана в Афганистане. Его основной офис будет располагаться в городе Герате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Со стороны Казахстана в форуме приняли участие 18 представителей предприятий-экспортеров пищевой промышленности, которые выпускают муку, макароны, кондитерские изделия, напитки и молочные продукты. На площадке бизнес-форума предприниматели договорились о поставках муки в Афганистан на сумму четыре миллиона долларов.

Ключевые задачи торгового дома — содействие и активизация торгово-экономических отношений двух стран, увеличение товарооборота между Казахстаном и Афганистаном, развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей, использование транзитного и приграничного потенциала Афганистана для торговли со странами региона, привлечение инвестиций в экономику Казахстана.

Фактически торговый дом Казахстана призван стать платформой между казахстанскими и афганскими деловыми кругами, обеспечивая организацию мероприятий в формате "B2B" в Казахстане и Афганистане.

Для этого на его базе будет создан консалтинговый центр по экспортируемым отечественным товарам и услугам, законодательству в сфере торговли, проведению маркетинговых исследований и анализа перспектив развития и проблемных моментов, выработке рекомендаций для казахстанских и афганских деловых кругов и другим вопросам взаимодействия.

Напомним, Серик Жумангарин находится в Кабуле с рабочей поездкой. Ранее сообщалось о гуманитарном грузе, доставленном из Казахстана в Афганистана.