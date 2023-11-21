Сборная Казахстана по футболу уступила Словении
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В Любляне завершился матч между сборными Казахстана и Словении по футболу, передаёт BaigeNews.kz.
Сборная Казахстана уступила сопернику в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом игроки сборной Словении обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы, который пройдёт в Германии.
Матч состоялся на стадионе "Стожице". На 41-й минуте хозяева поля открыли счёт. Назначенный арбитром пенальти реализовал Беньямин Шешко. Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу команды Словении.
На 48-й минуте Казахстану удалось сравнять счёт. Гол в ворота соперников забил Рамазан Оразов. Болельщики из Казахстана эмоционально отреагировали на удачно завершившуюся комбинацию. К слову, поддержать соотечественников приехали казахстанцы из разных стран, включая европейские государства и США.
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На 86-й минуте ворота казахстанцев поразил гол в исполнении игрока команды Словении Беньямина Вербича. Счёт 1:2 в пользу хозяев поля. Заключительные минуты матча не принесли решающих изменений для казахстанской сборной.
Состав казахстанской сборной по футболу на игре со Словенией был следующим: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Малый, Быстров, Оразов, Куат, Бейсебеков, Чесноков, Самородов.
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