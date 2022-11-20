"Мы отмечаем большую явку" - наблюдатели о выборах

Фото: Baigenews.kz/Арман Мухатов

Заместитель председателя комиссии национального собрания Армении по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Казахстана Вагаршак Акобян присутствует на выборах президента в качестве международного наблюдателя. По его словам, он посетил штабы кандидатов, ознакомился с работой участков, передает BaigeNews.kz.

"Хочу сказать, что сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ начала осмотрительную работу участков. Мы хотим отметить большую явку. Фактически в 10 утра на всех участках, где мы были, уже была более 10% явки среди проголосовавших", - сказал Акобян.

Он отметил, что выборы проходят на хорошем организационном уровне. С его мнением согласен и ответственный секретарь парламентской Ассамбелии ОДКБ, руководитель секретариата ПА ОДКБ Сергей Поспелов.

"На открытии участков мы наблюдали небольшие очереди до начала голосования. На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений, работу продолжаем до закрытия участков. Наши наблюдатели будут участвовать и при подсчёте голосов. Также сегодня вечером планируется принять итоговое заключение", - сообщил он.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.