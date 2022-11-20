"Мы отмечаем большую явку" - наблюдатели о выборах

Лента новостей
- Организованными и транспарентными назвали выборы президента международные наблюдатели 18:20 8
- Главы центризбиркомов Азербайджана и Кыргызстана: казахстанцы с большой уверенностью идут на выборы 18:12 52
- Явка на выборы президента РК составляет 67, 85% 17:59 27
- "Я вижу большую перспективу для Казахстана" - наблюдатель из Португалии о президентских выборах 17:52 129
- Международные наблюдатели поздравили казахстанцев с успешными политическими реформами 17:45 140
- Динамичные, демократичные, легитимные - политологи о выборах президента 17:30 169
- В Алматы девочка заплакала на участке: ей не разрешили проголосовать 16:45 339
- Именем пожарного Аскара Забикулина назовут одну из улиц Астаны 16:33 280
- 7 450 395 казахстанцев проголосовали на выборах 16:11 414
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 16:11 424
- Костанайский пенсионер с именем Сайлау пошёл голосовать после уникальной операции на лёгких 15:58 278
- Ситуационные центры: что увидели наблюдатели на избирательных участках в разных регионах 15:48 298
- "Видна сильная поддержка избирателей происходящим процессам" - международный наблюдатель о выборах 15:42 254
- Аида Балаева проголосовала на выборах президента 15:37 351
- На выборы перед свадьбой: новоиспечённая келин проголосовала в Мангистауской области 15:21 311
- 90 малышей родились в день выборов в Туркестанской области 15:17 285
- Экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" научит ходить 11-летнего Санжара из Астаны 15:00 662
- В Казахстане давно научились проводить выборы на должном уровне - эксперт 14:20 346
- Более шести миллионов казахстанцев проголосовали на выборах президента за полдня 14:20 290
- Выборы в Алматы: жалоб в избирком со стороны жителей мегаполиса не поступало 14:11 336
- “Я голосую за будущее своего ребёнка" - роженицы Актау проголосовали прямо в палатах 14:00 390
- Пожарный, спасший трёх человек в Астане, скончался в реанимации 13:54 706
- "Нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано" - Генпрокуратура 13:48 371
- "Мы отмечаем большую явку" - наблюдатели о выборах 13:39 158
- Драка на избирательном участке и вброс. Новые фейки появились в Сети 13:32 560
- "Я призываю голосовать. Сейчас самое время сделать свой выбор" - международный наблюдатель 13:29 317
- Байкер-кругосветник приехал на избирательный участок в Алматы на мотоцикле 12:56 325
- Важен голос каждого: как голосуют министры 12:45 345
- "Положительное впечатление о работе участков" - международные наблюдатели о проведении выборов 12:44 322
- "Рад, что среди кандидатов есть женщины" - наблюдатель из Великобритании о выборах 12:41 279
- С музыкой, ярмаркой и фотосессиями проходят выборы в Павлодаре 12:40 323
- Более 4,6 миллиона казахстанцев проголосовали на выборах президента 12:26 328
- Чем американские выборы отличаются от казахстанских рассказал наблюдатель из США 12:21 460
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 12:16 5528
- Потомок Абая принял участие в президентских выборах 12:06 347
- Выборы президента: Как голосуют акимы в регионах Казахстана 11:48 339
- Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах 11:39 353
- Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах президента 11:30 455
- Что говорят международные наблюдатели о выборах президента в Казахстане 11:30 294
- Акимы трёх мегаполисов отдали свои голоса на выборах президента 11:20 267
- Будем следить за прозрачностью: международные наблюдатели высказались о выборах в РК 11:12 311
- Москва, Токио, Сеул - казахстанцы голосуют в разных уголках Земли 11:10 270
- На выборах в Шымкенте проголосовала 102-летняя жительница 10:55 316
- Токаев высказался о своих конкурентах на президентских выборах 10:51 431
- 76-летний аксакал из Актау пришёл на выборы в национальной одежде 10:40 310
- ЦИК РК: 2 792 962 казахстанца проголосовали на выборах 10:15 467
- "Мы должны принять Закон о возврате незаконно вывезенных капиталов" - Токаев 10:03 385
- "Правительству не обязательно уходить в отставку" - Токаев 09:41 827
- "AnadoluJet" запустила рейсы между Алматой и Анкарой 09:40 359
- Спикер Мажилиса проголосовал на президенстких выборах 09:35 285
- "Полагаю, что несколько партий получат регистрацию до начала парламентских выборов" - Токаев 09:20 316
- Каракат Абден пришла на выборы вместе с родителями 09:18 524
- Интерес к выборам в Казахстане огромный – наблюдатель от МПА СНГ 09:00 343
- Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента 08:58 388
- Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах президента 08:43 335
- Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах 08:37 324
- Более 10 тысяч избирательных участков приступили к голосованию - ЦИК 08:18 341
- Премьер Казахстана отдал свой голос на выборах президента 08:03 335
- С шоу дронов и салюта начался чемпионат мира по футболу в Катаре 08:00 399
- Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на выборах президента 07:42 376
- Жигули Дайрабаев пришёл на выборы вместе с внуками 07:39 473
- В Казахстане начали работу 8150 избирательных участков 07:25 578
- Юзернейм @news в Telegram продали за рекордную сумму 06:52 347
- Стартовали выборы президента Казахстана 06:08 465
- В Казахстане появится первый учебно-тренировочный комплекс для водолазов 05:33 361
- На некоторых дорогах Астаны изменили скоростной режим 04:49 384
- Инвесторы из Швейцарии хотят построить в Мангистау три рыбоводных комплекса 03:22 565
- Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ начнутся 21 ноября 02:25 535
- Работники посольства РК в Украине проголосуют в Польше 01:37 399
- Карантинные ограничения ужесточили в Пекине 00:53 522
- В Алматы высадили сад в форме трёх букв 00:10 622
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 19.11.2022 585
- Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике 19.11.2022 506
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 3566
- Авиарейс Усть-Каменогорск — Семей — Урджар возобновили после реконструкции взлётной полосы 19.11.2022 342
- Эффект газификации: потребление угля в Астане снизилось на 25 процентов 19.11.2022 543
- Новая цифровая платформа снизит коррупционные риски для фермеров — Минсельхоз 19.11.2022 427
- Ключи от квартир, клуб и меморандум. Какие важные события произошли в Абайской области 19.11.2022 402
- "Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру" 19.11.2022 326
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 1012
"Мы отмечаем большую явку" - наблюдатели о выборах
Заместитель председателя комиссии национального собрания Армении по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Казахстана Вагаршак Акобян присутствует на выборах президента в качестве международного наблюдателя. По его словам, он посетил штабы кандидатов, ознакомился с работой участков, передает BaigeNews.kz.
"Хочу сказать, что сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ начала осмотрительную работу участков. Мы хотим отметить большую явку. Фактически в 10 утра на всех участках, где мы были, уже была более 10% явки среди проголосовавших", - сказал Акобян.
Он отметил, что выборы проходят на хорошем организационном уровне. С его мнением согласен и ответственный секретарь парламентской Ассамбелии ОДКБ, руководитель секретариата ПА ОДКБ Сергей Поспелов.
"На открытии участков мы наблюдали небольшие очереди до начала голосования. На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений, работу продолжаем до закрытия участков. Наши наблюдатели будут участвовать и при подсчёте голосов. Также сегодня вечером планируется принять итоговое заключение", - сообщил он.
Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.
-
Trend news
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 16:11 422
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 12:16 5516
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 3554
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 1007
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 2044
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1024
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 24305
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 39547
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1158
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 15981
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3986
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8611
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3222
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2357
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2361
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9234
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41228
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2143
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1760
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11474
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2629
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18821
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4085
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3015
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4379
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8509
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6671
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2618
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10359
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2252
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2337
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3112
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34924
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3104
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4335
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2926
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3988
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4204
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44426
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2644
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58997
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14933
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18406
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3728
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3611
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4638
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4810
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6121
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14027
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7285
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90146
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6184
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5697
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14590
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7899
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4591
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4943
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34732
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5721
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6835
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13853
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12958
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9684
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302345
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10210
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9505
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26746
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10025
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9762
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16824
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12398
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12165
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13860
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30301
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11888
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15615
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23152
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13651
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 14118
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10992
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1139
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1242
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1350
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1505
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1205
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1582
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1367
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1527
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1478
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1610
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1804
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1649
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1820
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2014
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2025
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2227
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2715
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3039
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2692
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2950
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2831
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2945
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2961
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2745
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3217
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3435
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3160
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21395
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3475
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3324
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3334
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8433
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4075
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14384
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12549
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12547
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13149
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12115
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16451
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13232
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14651
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15642
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15313
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12857
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13296
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30898
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14291
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16923
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13367
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14577
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15242
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16542
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14662
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16649
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16181
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17374
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17259
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33887
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17725
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18727
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18347
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19237
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19173
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28467
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18653
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25950
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36705
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20428
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27295
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25223
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26935
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23004
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24613
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22922
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22471
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22448
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 38151
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24520
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22580
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27834