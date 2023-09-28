Мы должны понять карту боя – депутат о состоянии АПК в Казахстане

Сегодня в Мажилисе обсудили обновление сельхозтехники в агропромышленной отрасли Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Выступая с вступительным докладом, мажилисмен Жигули Дайрабаев обратил внимание присутствующих на высокий процент изношенности сельхозтехники в стране.

"По данным министерства сельского хозяйства на первое января 2023 года, в республике 150 тыс тракторов изношены на 80%, 39 тыс комбайнов изношены на 72%, есть также 301 тыс другой техники, изношенность парка которой составляет в среднем 76%. То есть технологическое обновление вместо положенных 8% в год составляет всего 4,5%", - сказал он.

По словам вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека, для приобретения сельхозтехники, кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения ведомство совместно с АО "КазАгроФинанс" с текущего года реализует программу льготного лизинга на 20 млрд тенге по льготной ставке финансирования 6% годовых, сроком лизинга до 10 лет с авансовым платежом 15%.

"Планируется финансировать приобретение порядка 2,8 тыс единиц кормозаготовительной техники, в том числе навесной и прицепной техники и систем орошения. C 26 июня текущего года АО "КазАгроФинанс" начата реализация указанной программы. Всего планируется выделить из бюджета (в 2024 и 2025 годах) – еще по 30 млрд тенге. Кроме того, дополнительно в рамках реализации мероприятий предусмотренной Концепцией развития агропромышленного комплекса РК на 2021-2030 год, ведутся процедуры по выделению долгосрочного бюджетного кредита АО "КазАгроФинанс" до 30 млрд тенге ежегодно в 2023-2025 годы для финансирования приобретения сельхозтехники казахстанского производства, - сообщил он.

Глава "КазАгроФинанс" Айдар Прашев, в свою очередь, отметил, что с учетом этих мероприятий, а также рыночного финансирования компания запланировала в течение пяти лет инвестиции в объёме более одного триллиона тенге на лизинг сельхозтехники.

"Также сейчас ведется работа по разработке Проекта Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли РК на 2024-2028 годы, в котором планируются мероприятия по финансированию в лизинг самоходной и несамоходной сельскохозяйственной техники по льготной ставке за счёт бюджетных средств. В рамках данных мероприятий, Компании выделят бюджетные инвестиции по 70 млрд тенге ежегодно в течение 2025-2028 годах. В случае выделения этих инвестиций объём лизинга в течение четырёх лет будет увеличен на 280 млрд тенге. Потенциал Компании позволяет увеличить объемы финансирования при соответствующей поддержке со стороны государства. До 2028 года, то есть в течение 5 лет, КазАгроФинанс может инвестировать в лизинг сельхозтехники до 1,4 триллионов тенге", - отметил он.

Депутат Павел Казанцев раскритиковал доклады представителей министерств сельского хозяйства, а также промышленности и строительства.

"Из базовых докладов мы получили лирическое описание о том, что мы потеем и плачем, плачем и потеем. Жонглирование ярдами, процентами... Коллеги, мы должны понять карту боя. (...) Мы должны понимать, сколько какой техники нам нужно. Из двух докладов вице-министров мы услышали, что у нас 30% загрузка и 4% обновление. Речь идет не о выполнении поручений Президента, а о выживании. Сколько денег нужно? Из ваших докладов не прозвучало. Сколько техники? Не прозвучало. Сколько из этой техники мы можем закрыть за счет местного производства? Сколько за счет импортного? Соответственно сколько на это денег нужно? И тогда мы можем сравнивать, насколько наш текущий бюджет недостаточен", - заявил он.

Мнение фермеров выразил директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев. Он озвучил предложения по увеличению производительности в отрасли.

"В настоящее время мы абсолютно не возражаем против отечественного производителя. И мер господдержки для них более чем достаточно. Но я хочу сказать, что Президент в своем послании говорил не только об увеличении количества техники, но и повышении производительности труда. И по этому показателю сегодня техника, которая производится в России и Беларуссии, проигрывает технике западного производства. Это очевидно. Более того, в свете последних событий, она не имеет современных технологий, в том числе и роботизации, цифровизации и так далее. Цифровизации в сельском хозяйстве приводит к повышению производительности труда на 20%", - сказал он.

Представитель бизнеса заострил внимание присутствующих на недостатке финансирования в АПК.

"Все проблемы из-за того, что не хватает денег. Показатели все хотят повышать, но денег в аграрной отрасли катастрофичкески не хватает. Я об этом говорил на встрече с Президентом. Необходимо увеличить сумму финансирования именно субсидирования аграрной отрасли. Для того, чтобы у нас полноценно сегодня обновление техники шло, у крестьян должен быть выбор: приобрести отечественную технику, либо иностранную высокопроизводительную", - добавил Абитаев.

Председатель комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев согласился с сельхозпроизводителем.