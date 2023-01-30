Мужчина забил сожительницу кочергой в ЗКО

Женщина умерла не приходя в сознание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщили в полиции, трагедия произошла 29 января.

"Гражданин И 1990г.р. находясь дома после ссоры с сожительницей нанёс множественные удары кочергой по голове гр. Д 1982г.р. которая не приходя в сознание скончалась на месте. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство", - проинформировали в ДП региона.