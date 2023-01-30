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Сегодня, 00:27
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247Фото: Pexels
Мужчина забил сожительницу кочергой в ЗКО
Женщина умерла не приходя в сознание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.
Как сообщили в полиции, трагедия произошла 29 января.
"Гражданин И 1990г.р. находясь дома после ссоры с сожительницей нанёс множественные удары кочергой по голове гр. Д 1982г.р. которая не приходя в сознание скончалась на месте. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство", - проинформировали в ДП региона.
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