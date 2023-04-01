Музей под открытым небом: как развивается стрит-арт-искусство в Алматы

Фото: Альберт Ахметов

Сегодня в Алматы насчитывается более 50 муралов. Их могло быть и больше, если бы не ряд обстоятельств, приведших к уничтожению ряда произведений стрит-арт-искусства. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, кто и как может сохранить муралы.

Превращать серые стены алматинских многоэтажек в полотна для больших картин — муралов, начали ещё в 2014 году. Тогда казахстанский стрит-арт художник нарисовал на стенах арки одного из домов на алматинском Арбате мурал "Стена Цоя", в центре которого - портрет известного советского рок-музыканта Виктора Цоя.

Превращение Алматы в неофициальную "столицу муралов" масштабно началось в 2016 году. Тогда в городе при участии и поддержке акимата провели первый фестиваль монументального искусства "MURAL FEST". Самая первая работа в рамках "MURAL FEST" была представлена Константином Даниловым, более известным как Zmogk. Это авторитетный российский граффити-художник, использующий в своих работах яркие открытые цвета, динамику и некоторый хаос в композиционных решениях. Это был первый визит художника в Казахстан, поэтому он тщательно изучил материалы о нашей стране, городе. В итоге появился мурал с красивой казашкой в национальной одежде и украшениях, а также снежным барсом – символом Алматы и Казахстана.

В 2017 году на Фестиваль приехали художники из пяти стран; к вышеперечисленным художникам стран СНГ прибавился зарубежный райтер из Великобритании. А в 2018 году в фестивале приняли участие мастера уличного искусства из шести стран: Казахстана, России, Украины, Сербии, Малайзии и Великобритании.

Куратор фестиваля MURAL FEST, руководитель общественного фонда "Дети рисуют мир" Молдир Бекжан рассказывает, что целью фестиваля было сделать Алматы галереей под открытым небом, чтобы искусство распространялось в массы, чтобы каждый житель и гость города мог соприкоснуться с искусством в любое время, в любой момент без предлога и повода, просто прогуливаясь по городу и проезжая по улицам Алматы.

"К сожалению, жизнь современного жителя города не позволяет часто посещать галереи и выставки. Главная цель создания муралов - сделать искусство доступным. Алматы – культурная столица, в целях сделать её более центром искусства, поспособствовать развитию творчества, искусства и креатива. Муралы – это не только искусство, творчество художников, также это продвижение туризма. Стрит-арт развит во всем мире и изначально, когда планировалось нарисовать первый мурал, художникам с мировым именем было интересно посетить Алматы, чтобы оставить здесь своё искусство, своё творчество", - сказала Молдир Бекжан.



В 2019 году, в Год молодёжи, на "MURAL FEST" были задействованы в основном молодые художники из Казахстана, но также гости из Украины, Беларуси и Нидерландов. Здания выбирались таким образом, чтобы они находились в разных районах Алматы.

Запланированный 2020 года фестиваль был отменён в связи с пандемией коронавируса, хотя был в планах.

С тех пор и художники, и горожане с нетерпением ждут проведения нового фестиваля и, соответственно, увеличения числа муралов - каждый год в рамках фестиваля расписывалось в среднем 8-10 фасадов. И в 2023 году Управление культуры Алматы поделилось в ответе на запрос ИА BaigeNews.kz радостной новостью.

"В 2023 году планируется проведение международного фестиваля уличного искусства, в рамках которого предусмотрено создание 10-15 муралов в различных районах города", - сообщили в ведомстве.

Как заполучить мурал на свой дом?

Каждый мурал в мегаполисе проходит ряд согласований, прежде чем появиться на стене того или иного алматинского здания. Изображение вначале согласовывается с Управлением культуры, затем – с Управлением городского планирования и урбанистики и обсуждается с ОСИ или ПТ каждого дома (либо с КСК, если дом не перешёл на одну из обязательных по закон форм домоуправления). Если речь идёт о пространствах под развязками или мостами, то проект согласовывается с владельцем объекта недвижимости – администрацией города.

Предложение нарисовать мурал на стене того или иного здания могут выдвигать как акиматы районов или городская администрация, так и общественные организации, коммерческие структуры, государственные органы, непосредственно художники, сами жители домов. Так как мурал является частью культурно-архитектурного пространства города, процесс отбора художников проходит с учётом мнения общественности.

Если речь идёт о международном фестивале "MURAL FEST", то организатором мероприятия объявляется открытый конкурс среди международных художников. Первый раунд отбора осуществляется международной экспертной комиссией, которая делает первичный отбор наиболее интересных и подходящих под заданную тему предложений. Затем на втором этапе объявляется открытое голосование через опросы горожан. Параллельно с этим эскизы обсуждаются с жильцами домов.

"Здания для муралов обычно отбирались совместно с районными акиматами, жители предлагали свои фасады, и коллегиально с оргкомитетом выбирали наиболее выигрышные локации, чтобы было видно максимальному количеству людей, чтобы транспорт был активный, чтобы это было доступно людям. Мы как кураторы каждый год делали объезд по районам города в поисках удачных локаций, поэтому сейчас в каждом районе мегаполиса есть муралы", - подчеркнула Молдир Бекжан.

Кто платит за удовольствие

В Управлении культуры Алматы рассказали, что лидером по количеству муралов на зданиях является Алмалинский район. Здесь их 16. Далее следует Ауэзовский(13), Медеуский (8), Бостандыкский (7), Алатауский (5), Жетысуский и Турксибский (по 4). Пока один мурал есть в Наурызбайском районе.

Тематика муралов разнообразная - спорт, семья, природа, национальный колорит, космонавтика, детское творчество, казахская культура и быт, искусство. А финансируется такое удовольствие из разных источников.

"Если речь идёт о проведении городского фестиваля, то часть финансирования может быть обеспечена городской администрацией, а также частично за счёт средств организатора – культурной институции, которая привлекает средства спонсоров и партнеров. Например, партнеры могут обеспечивать проживание и питание участников фестиваля, производители красок могут обеспечить фестиваль расходными материалами и др. Именно поэтому самый эффективный способ появления новых муралов в городе – это проведение международного фестиваля, так как такой формат интересен спонсорам и партнерам и привлекает большое внимание не только горожан, но и международной культурной общественности", - рассказали в Управлении культуры.

Ведомство пояснило, что проект по написанию мурала на стене дома жители также могут предложить через городскую программу по благоустройству "Бюджет народного участия".

Кто уничтожает муралы в Алматы

По мнению горожан, самые популярные и красивые муралы — это "Снежный барс на фоне гор" на перечении улиц Абылай хана и Жибек Жолы), созданный художниками Neon и Shaman, сильно полюбилась горожанам и гостям мегаполиса "Ласточка", красующаяся на одном из домов в стороне аэропорта. На улице Розыбакиева выделяется работа "Беркутчи". Актуальным оказался мурал "Буква Q" британского художника Jay Fanakapan в виде гелевых шаров. Мурал появился в июне 2017 года, спустя два месяца после того, как было принято решение о переводе казахского языка на латиницу. Интересна работа "Ночной город" Дэна Китчинера на стенах дома на проспекте Назарбаева, чуть севернее Аль-Фараби, а также нашумевший мурал на Жарокова мурал с инспектором "Охотзоопрома", погибшим от барконьеров, который держит на руках сайгака.

Перечислять муралы Алматы можно ещё долго, но вот шансы на то, что все они доживут до следующих поколений, тают с каждым годом.

На сегодня в законодательстве Казахстана нет специальной нормы, касающейся муралов. Поэтому, несмотря на то, что перед нанесением мурала на стену здания спрашивают у всех заинтересованных сторон, это никак не гарантирует, что в будущем мурал не будет уничтожен.

В прошлом году в центре внимания оказался дом на пересечении проспекта Сейфулина и улицы Кабанбай батыра. На его стенах было нанесено сразу два мурала - "Ожидание" всемирно известной казахстанской художницы Сауле Сулейменовой и её соратника художника Куаныша Базаргалиева (бабушка с внуком на скамейке) и "Димаш" алматинского художника Батыра Садвакасова (с изображением певца Димаша Кудайбергена).

В 2022 году аппаратом акима Алмалинского района были проведены работы по текущему ремонту 44 фасадов малоэтажных жилых домов, в том числе и по адресу пр. Сейфуллина, 365. Работы по ремонту были проведены силами подрядной организации ТОО "Орион". Результатом стало полное уничтожение мурала "Ожидание" и частичное повреждение мурала с Димашем.

Сама художница узнала, что её мурала больше нет, лишь из соцсетей. После общественного резонанса комапния-подрядчик в ноябре 2022 года восстановила мурал за свой счет под чутким руководством авторов. Мурал с Димашем Кудайбергеном приобрёл первозданный вид в марте 2023 года с согласия акимата города, правда, уже на деньги, которые собрали неравнодушные алматинцы.

Если "Ожидание" и "Димаш" снова радуют глаза, то некоторые муралы стёрты со стен алматинских многоэтажек навсегда.

"Самый вопиющий случай, когда акимат района закрасил мурал "Шагающий дом" на двух 9-этажках на Аль-Фараби, это была работа британского автора. Закрасили мурал с велосипедистом в казахском костюме, его автор — сербский художник, потом не мог найти слов от своего возмущения. Но есть примеры, когда акимат идёт навстречу. Например, когда хотели закрасить мурал "Отец яблок" на стене дома по проспекту Назарбаева, потому что он вид потерял, мы об этом узнали и организаторы предложили на свои средства отреставрировать. Акимат убедили, его освежили", - поведала Молдир Бекжан.

Куратор фестиваля, сами художники и неравнодушные алматинцы отмечают, что муралы не только облагораживают здания и украшают город, они также несут воспитательное значение в области культуры и искусства. Увидев красивую картину, подрастающее поколение будет интересоваться муралами, запечатленными событиями, легендарными личностями, изображёнными на стенах. Также на всех муралах Алматы есть QR-код, по которому можно прослушать информацию на казахском, русском, английском языках и узнать детали о картине, художнике, посыле и другие интересные факты. И поэтому, чем больше муралов будет в городе, тем лучше. В акимате Алматы это тоже понимают, поэтому сейчас создали условия, необходимые для появления новых муралов и сохранения уже имеющихся.