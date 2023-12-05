Моя личная ответственность - глава Миннауки о трагедии в хостеле Алматы

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек чувствует личную ответственность за пожар в хостеле в Алматы, где погибло 13 человек. Об этом министр сказал на брифинге в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

"Как министр, я несу ответственность за то, что происходит в нашей сфере. Хочу подчеркнуть, что в 85 хостелах, с которыми заключены договора, инцидентов не было. Нести ответственность за частные организации, которые предоставляют свои услуги, я не могу. Но ответственность за всех студентов, за всю отрасль я не могу снимать. Это моя личная ответственность", - сказал министр.

По его словам, в хостеле, где произошел пожар, проживали студенты частных вузов – Каспийского и Евразийского Технологического.

"С 1 сентября этого года мы внесли изменения об ужесточении квалифиционных требований к университетам для обеспечения студентов общежитиями. На сегодняшний день 70 процентов соответствуют требованиям, мы планируем довести до 100 процентов", - сказал министр.

Он также пояснил, почему не прибыл на место пожара. По его словам, в день случившего он находился в зарубежной командировке.

"Но на место сразу же вылетел наш вице-министр и председатель комитета контроля Адлет Тойбаев. Он сразу же вошел в состав правительственной комиссии и все это время находился в Алматы с нашим вице-министром. Я по прилету сразу же включился в работу и соответствующие решения были приняты к данному моменту", - отметил министр.

Ренее сообщалось, трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли. Среди них студенты алматинских вузов.

Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.