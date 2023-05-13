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pixabay Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36
79
Фото: pixabay

Мошенники убедили акмолинца купить несуществующий мотоцикл

Для покупки несуществующего мотоцикла аферисты вынудили акмолинца оформить кредит в банке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

В отдел полиции Зерендинского района поступило заявление жителя одного из близлежащих сёл о факте мошенничества. 

Мужчина рассказал полицейским, что хотел купить мотоцикл известной марки по объявлению в Instagram. Для этого, по совету продавца, оформил рассрочку в банке и перевел деньги за покупку. После этого мошенник перестал выходить на связь с покупателем. 

"Отдел полиции по данному факту начал досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастность которого к мошенничеству проверяется. Проводятся иные следственные действия", — сообщили в полиции.

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Сегодня, 15:36
79
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