Мошенники убедили акмолинца купить несуществующий мотоцикл

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Для покупки несуществующего мотоцикла аферисты вынудили акмолинца оформить кредит в банке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Зерендинского района поступило заявление жителя одного из близлежащих сёл о факте мошенничества.

Мужчина рассказал полицейским, что хотел купить мотоцикл известной марки по объявлению в Instagram. Для этого, по совету продавца, оформил рассрочку в банке и перевел деньги за покупку. После этого мошенник перестал выходить на связь с покупателем.