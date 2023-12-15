Казахстанские полицейские спасли свыше трех тысяч путников в непогоду

Более двух тысяч граждан спасли от мороза казахстанские полицейские за один день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сложные погодные условия сохраняются в нескольких регионах Казахстана. Остаются закрытыми более 50 участков дорог международного, республиканского и местного значения. Полицейские Жамбылского, Карагандинского, Павлодарского, Туркестанского, Восточно-Казахстанского, Кызылординского, Акмолинского регионов и области Жетысу круглосуточно помогают жертвам непогоды, оказавшимся на дорогах. Действует 331 пункт обогрева, куда стражи порядка эвакуировали более 2013 человек.

Только 14 декабря помощь была оказана 2660 гражданам, в числе которых 118 детей. Полицейские помогают водителям разогревать замерзшее топливо, ремонтировать авто, а также угощают горячим чаем. Также они организовали сопровождение автоколонн в условиях плохой видимости. Всего с момента ухудшения погоды полицейские спасли более 3100 человек.