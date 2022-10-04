Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области

Фото: azh.kz

В Атырауской области 10 автомобилей оказались в воде из-за внезапного подъёма уровня Каспийского моря. Инцидент прокомментировали в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Видео в редакцию регионального порта а прислали читатели. В МЧС пояснили, что инцидент произошёл 3 октября в 40 километрах от села Исатай.

"Из-за сильного порывистого ветра (по данным РГП "Казгидромет", до 23 метров в секунду) произошло поднятие уровня воды, в результате около 10 автомобилей (владельцы - рыбаки, охотники) частично остались под водой. По состоянию на 20:00 вода отошла, владельцы автомобилей убыли с данного участка", - сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала.