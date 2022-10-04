open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области
azh.kz Сегодня, 17:37
70
Фото: azh.kz

Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области

В Атырауской области 10 автомобилей оказались в воде из-за внезапного подъёма уровня Каспийского моря. Инцидент прокомментировали в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Видео в редакцию регионального порта а прислали читатели. В МЧС пояснили, что инцидент произошёл 3 октября в 40 километрах от села Исатай.

"Из-за сильного порывистого ветра (по данным РГП "Казгидромет", до 23 метров в секунду) произошло поднятие уровня воды, в результате около 10 автомобилей (владельцы - рыбаки, охотники) частично остались под водой. По состоянию на 20:00 вода отошла, владельцы автомобилей убыли с данного участка", - сообщили в ведомстве. 

Информация о пострадавших не поступала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#происшествия #Атырауская область #Каспий
Журналист
Сегодня, 17:37
70
Поделитесь:
Наверх