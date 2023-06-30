"Молодёжь плохо знает законы" - президент поручил полицейским начальникам посещать школы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл заседание коллегии министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Он акцентировал внимание на одной из значимых проблем в стране. Президент считает, что полицейским начальникам необходимо посещать школы для разъяснения законов молодёжи.

"Высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, разъясняя подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения. К сожалению, у нашей молодежи низкий уровень правовой грамотности", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что подрастающее поколение плохо знает законы и зачастую до конца не осознает важность их неукоснительного соблюдения, а последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными.

"Я всегда говорю о том, что в стране должно господствовать верховенство закона, только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи", - подчеркнул глава государства.

Президент поручил реагировать на поступающие заявления казахстанцев оперативно и профессионально.

"Сегодня наши сограждане обращаются к государству, чтобы защитить свои законные права, конституционные свободы и частную собственность. Оказавшись в сложной ситуации, они обоснованно надеются на помощь представителей власти в скорейшем восстановлении справедливости, наказании виновных и возмещении ущерба", - добавил он.

По мнению главы государства, огромный вал жалоб говорит о том, что у правоохранительной системы пока имеются проблемы и государству следует наращивать цифровизацию во всех регионах страны.

"Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды. Я только что выслушал некоторые доклады и дал поручение: в системе МВД на всех участках, во всех регионах следует наращивать цифровизацию. Цифровизация – это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения соответствующей эффективности", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

По поручению президента Комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он создан облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота. Но в первую очередь, как отметил президент, законопроект разработан в интересах казахстанцев, обращающихся за помощью к полиции.

Также на заседании глава государства сообщил, что нужно избавиться от излишней бюрократии, это сэкономит время и силы полиции, поможет сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей.