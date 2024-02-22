Молодожены сыграли свадьбу на автозаправке

Логен Эбни и Тиана Эйлсток из американского штата Кентукки отпраздновали свадьбу на автомобильной заправке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Менеджеру и сотрудникам АЗС понравилась идея молодоженов и они решили помочь организовать праздник.

Помещение украсили воздушными шарами, поздравительными баннерами и диско-шаром. По словам пары, мероприятие прошло по плану, а все гости остались довольны такой необычной свадьбой, сообщает UPI.

Свадебную фотосессию на мусорном полигоне в Казахстане ранее организовали в Мангистауской области. Цель необычного мероприятия - привлечь внимание к проблеме сортировки отходов и использования пластика.

В Казахстане после пандемии резко возросло количество тоев и свадеб. Сколько тратят жители страны на свадебные торжества, можно узнать здесь.