Молодожены сыграли свадьбу на автозаправке
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Логен Эбни и Тиана Эйлсток из американского штата Кентукки отпраздновали свадьбу на автомобильной заправке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.
Менеджеру и сотрудникам АЗС понравилась идея молодоженов и они решили помочь организовать праздник.
Помещение украсили воздушными шарами, поздравительными баннерами и диско-шаром. По словам пары, мероприятие прошло по плану, а все гости остались довольны такой необычной свадьбой, сообщает UPI.
Свадебную фотосессию на мусорном полигоне в Казахстане ранее организовали в Мангистауской области. Цель необычного мероприятия - привлечь внимание к проблеме сортировки отходов и использования пластика.
В Казахстане после пандемии резко возросло количество тоев и свадеб. Сколько тратят жители страны на свадебные торжества, можно узнать здесь.
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