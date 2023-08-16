Сколько тратят казахстанцы на свадьбу

В Казахстане продолжается свадебный сезон. Организаторы отмечают, что именно август считается самым богатым месяцем на тои. С каким размахом отмечают казахстанцы свадьбы, сколько привыкли тратить, а на чем научились экономить? Средний ценник на торжество посчитал Atameken Business, передаёт BaigeNews.kz.

День свадьбы - молодожены Жайнат и Дана запомнят на всю жизнь. Родители пары решили экономить на свадьбе детей не будут. Топовый ресторан, дорогое платье невесты, известный ведущий, насыщенная программа и больше 200 гостей. Свадьба вышла с ценником больше 5 миллионов тенге в кредит.

"Мы хотели поехать за границу на эти деньги, или купить квартиру. У молодых же модно так. Но наши родители посчитали, что надо соблюдать наши традиции, обычаи, уважать наших предков, родственников и они хотели сыграть нам большую свадьбу и мы согласились", - рассказывают Дана и Жайнат Жаксыбаевы.

Почти на год на свадебное торжество копили Татьяна и Николай. Выбрали один из лучших ресторанов, где счет за человек идет от 16 тысяч тенге. 300 тысяч оплатили ведущему, заказали дорогую фото и видеосъемку. Сэкономить решили только на количестве гостей: на свадьбу пригласили всего 60 человек.

"Мы слава богу обошлись без типичного для нашей страны свадьбы в кредит, слава богу у нас такого не было. Хотя мы были очень близки к этому. Нет, у нас нет такого, что вот зря на что-то потратили деньги. Бывает, возникает мысль, что мы чего-то не сделали, мы например не заказывали машину лимузин, чтобы с музыкой проехаться до ресторана. Такого у нас не было. Мы немного даже жалеем, что мы этого не сделали", - говорят Николай и Татьяна Весенеберг-Солдаевы.

По мнению рестораторов, такие мини-свадьбы в европейском стиле в Казахстане становятся все популярнее. Молодожены не отказывают себе в дорогой шоу программе, в съемках лавстори и изысканных блюдах, но зато приглашают только самых близких. Назар Абулханов владелец одного из самых популярных заведений Караганды. Предприниматель рассказывает, цены на меню за последние годы взлетели практически в два раза. Поэтому сыграть свадьбу на 500 человек в хорошем заведении получается слишком дорого.

"Я пять лет отработал администратором банкетов. Если раньше делали свадебные мероприятия размахом от 150 до 500 человек, то сейчас я, до сих пор общаюсь с товарищами 150, 200, 230 человек, есть и большие мероприятия, но чуть-чуть эта тенденция спала. Есть некоторое мнение со стороны рестораторов, что заказчики действительно стали больше экономить", - сказал владелец ресторана Назар Абулханов.

Свадебные эксперты уверяют, казахстанская публика сегодня более насмотренная. Поэтому для организаторов свадеб – тои и торжества по-прежнему остается прибыльным бизнесом. Тренды меняются, а рынок становится более требовательным.

"Давайте условно посчитаем свадьбу на сто человек. 22 тысячи с человека умножить на 100, 2 миллиона 200. Плюс оформление, сделать красивую фотозону, оформить президиум молодоженов, плюс минус 1,5 миллиона, выбрать хорошего ведущего от 200 тысяч. Также фото, видеосьемка. Тоже хорошее качество около полумиллиона", - сказал ведущий, организатор Марат Оспанов.

Эксперты уверяют, пусть и в кредит, но на праздничных торжествах казахстанцы экономить не привыкли. Причем, после пандемии количество тоев и свадеб резко возросло. Все рестораны и банкетные залы забронированы на год вперед.