Свадебную фотосессию на мусорном полигоне провели в Мангистау

Свадебную фотосессию на мусорном полигоне в Казахстане организовали два брата из Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Нуркен Салиев - эколог по специальности, экопредприниматель, занимается сбором и сортировкой отходов. Нурбол Салиев - профессиональный фотограф, который подобрал моделей и организовал фотосессию на мусорном полигоне.

"Это пока ненастоящая свадьба, но она будет такой в 2050 году, если мы не решим проблему сортировки отходов, если не перестанем пользоваться пластиком. Я сам по специальности эколог. Уже работаю в этой сфере почти семь лет. Мы с братом решили с помощью фотографий показать людям, что будет в будущем, если сейчас не задуматься о проблеме отходов. И мы не останавливаемся на этом, идей очень много, хотим поднять экокультуру нашего народа", — сказал Нуркен Салиев.