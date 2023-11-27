Многодетная казахстанка в 11-й раз укрывается в кризисном центре от мужа-дебошира

За год в кризисный центр Павлодара обратились почти 350 человек. Среди них много многодетных матерей. Женщины спасают себя и своих детей от семейного насилия. Психологи рассказывают, что основные причины конфликтов — это различные зависимости: алкоголь, наркотики, лудомания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24″.

За три месяца с начала этого учебного года более 20-ти родителей обратились за помощью в центр педагогической поддержки. Он работает в № 26 школе Павлодара. За каждой жалобой стоит серьёзная проблема, говорят специалисты.

"На этой неделе мы собираемся провести практикум для родителей 1-4 классах на тему: "Типичные родительские ошибки в воспитания. Проводим свои занятия как лаборатории для родителей, где мы вместе и сообща решаем проблему", — рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Аслима Медетова.

Если ребёнок безразличен к своему окружению, его ничего не интересует, следует бить тревогу, отмечают психологи. По их мнению, поведение подростков говорит о многом. Конфликт в семье особенно сильно влияет на детей.

"Есть дети, у которых определенные обстоятельства, допустим в развитие или бытовые семейные обстоятельства привели к тому, что у ребенка есть потребность в сопровождении. Это значит, что специалист должен, во-первых исследовать среду, исследователь самого ребенка, изучить его особенность, его потребность и если они не совпадают с условиями среды, то необходимо эту среду скорректировать", — отметила психолог Ирина Карпова.

Большинство из тех, кто приехал в кризисный центр в этом году — многодетные матери. Одна из них здесь уже в 11-й раз. Сейчас женщина беременна. Идти ей некуда, каждый раз она уходит от насилия мужа в это учреждение.

"Хотелось бы получить квартиру, чтобы хотя бы был свой уголок. Я прописана у чужих людей. Постоянно спрашивают: когда вы получите. Не хочется быть обузой", — поделилась она.

Директор кризисного центра Айнаш Ильясова уточнила, что к ним поступают женщины с несовершеннолетними детьми, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, а также после случаев бытового насилия. Им оказывают юридическую, психологическую и социальную помощь.

За помощью в центр в течение года обратились 349 человек. Среди них — 110 женщин и 239 детей.

Сегодня государственное учреждение само нуждается в поддержке. Его здание тесное и старое, оно рассчитано всего на 50 мест. Скоро начнутся новогодние праздники, а возить детей на различные утренники здесь нет возможности, потому что нет автобуса.

Напомним, казахстанцев потрясло жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Молодая женщина скончалась после тяжёлых телесных повреждений, полученных в ресторане.

По подозрению в совершении преступления задержан бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Они с Салтанат поженились в прошлом году.

После трагедии казахстанцы запустили петицию по усилению защиты от семейно-бытового насилия, которую подписали 150 тысяч жителей страны.

Эксперты в области защиты женщин от насилия рассказали, что уже несколько лет они требуют не просто ввести уголовное наказание в отношении семейных дебоширов, но и ввести в уголовное производство отдельную статью — "Побои в семье".

Пострадавшие от семейного насилия могут позвонить по номеру "150", где работают психологи, которые могут дать нужную информацию. Звонок с любых сотовых операторов по номеру "150" бесплатный и анонимный. Если человек стал свидетелем насилия, то он может сообщить о нем по этому номеру. И когда рядом находится агрессор, человек может написать на WhatsApp 8 708 106 08 10, который работает в круглосуточном режиме.