Минцифры привлечет к ответственности виновных в распространении данных студенток КазНУ

МЦРИАП опубликовало результаты работы по противодействию распространения персональных данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По распространению персональных данных в университете КазНУ им. Аль-Фараби Министерством был направлен запрос в ВУЗ для предоставления разъяснений, в рамках которого представлен ответ, что сотрудник медицинской организаций, которая действует на основании договора с университетом, 6 февраля 2024 года посредством Whatsapp отправила документы в формате Excel со списком студентов для прохождения флюорографического исследования, где кроме ФИО студентов содержались сведения, относящиеся к тайне медицинского работника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в адрес министерства не поступали обращения от граждан, чьи персональные данные были в списке.

"На сегодняшний день департаментом полиции города Алматы возбуждено уголовное дело по нарушению требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, в рамках которого сотрудники Министерства были вовлечены в качестве специалиста, по итогу которого представлено экспертное заключение по действиям Университета. Стоит отметить, по итогу уголовного дела в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения, Министерством будет рассмотрен вопрос привлечения к административной ответственности", - отметили в МЦРИАП.

Вместе с тем, 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными был опубликован слив данных китайской компании, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев. Министерством совместно с КНБ и ГТС проведены внеплановые проверки в отношении АО "Казахтелеком", АО "ЕНПФ", АО "Air Astana", по результатам которых 2 юридических лица (АО "Казахтелеком", АО "Air Astana") привлечены к административной ответственности по нарушению требований в сфере обеспечения информационной безопасности, наложены штрафы на общую сумму 369 200 тенге, выданы предписания сроком на один год.

Также 5 марта 2024 года ГТС обнаружил утечку более 2 млн. персональных данных граждан, являющихся клиентами МФО zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"). ГТС проведен анализ утекших данных, по результатам установления личностей клиентов АО "НИТ" были направлены уведомления гражданам посредством EgovMobile для предотвращения дальнейшего несанкционированного доступа к персональным данным.