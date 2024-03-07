Минтранс намерен очистить от спекулянтов рынок международных грузовых автоперевозок

Председатель Комитета автотранспорта и транспортного контроля МТ РК Алтай Али представил проект правил, предусматривающих новый механизм распределения ИБР для осуществления международных грузоперевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Алтай Али рассказал о причинах разработки принципиально иного механизма выдачи разрешительных документов.

Действующая система распределения, разработанная в 2012 году, предусматривала закрепление на год половины дефицитных ИБР за отдельными перевозчиками. Бланки в нужном количестве выдавались компаниям с учетом их истории работы. Тем самым создавались условия по ограничению конкуренции. При этом перевозчикам выдаются пустые ИБР сроком на 100 дней. Такой подход создает предпосылки к реализации бланков на теневом рынке по спекулятивной цене.

Разработанный министерством проект новой системы предусматривает выдачу бланков по факту перевозки грузов, без каких либо ограничений.

"С апреля 2023 года подобный механизм в пилотном режиме был введён на границе Китая. В результате на 100% исключена спекуляция, введен упрощенный доступ к получению бланков, который позволил более, чем в 2 раза увеличить перевозки с КНР. Масштабирование этого опыта позволит обеспечить прозрачное и справедливое распределение документов среди перевозчиков, которые имеют реальную потребность в перевозках, исключая условия для передачи ИБР третьим лицам", - сообщил председатель комитета.

Кроме того, в ходе брифинга Алтай Али и его заместитель Селим Куанышулы подробно ответили на актуальные вопросы касательно причин приостановки запрета в отношении перевозчиков стран ЕАЭС на перевозку грузов путем "перецепки/перегруза", которая, по мнению некоторых предпринимателей, противоречит Таможенному кодексу ЕАЭС и грозит захватом рынка перевозчиками других стран.

По словам представителей ведомства, в указанном кодексе отсутствует запрет на перевозку грузов по механизму "перецепки/перегрузки". И, в целом, нормы законодательства по перевозке грузов путем "перецепки/перегруза" не противоречат кодексу.

"В 2017 году в РК установлен запрет казахстанским и иностранным перевозчикам на перевозки грузов путем "перецепки". Такой запрет нигде в мире не практиковался, так как это не отвечает основному принципу развития логистики перевозок. Запрет отрицательно повлиял на общий рынок международных перевозок Казахстана. Если доля перевозчиков РК на данном рынке до введения запрета (до 2017 года) составляла 51%, то в период его запрета снизилась на 20%, а с момента снятия запрета она выросла на 19%", - рассказал зампред комитета.

В настоящее время началом перевозки, например, китайских грузов являются приграничные терминалы, находящиеся на территории КНР. На данные терминалы доставляются грузы из стран ЮВА (Южной Кореи, Гонконга, Малайзии, Вьетнама и т.д.) китайскими перевозчиками. При запрете перецепки/перегруза практически невозможно будет забирать данные грузы, так как казахстанские перевозчики не обладают возможностью доехать до данных стран. Также имеется потребность в доставке грузов с Афганистана, Пакистана и Украины, куда казахстанские автоперевозчики не осуществляют перевозки из соображений безопасности.

Поэтому запрет перецепки/перегруза практически исключает участие казахстанских перевозчиков на указанные перевозки, приводит к уменьшению товарооборота и способствует увеличению стоимости перевозок и конечной цены продукции на рынке РК.

К тому же, перевозчики некоторых регионов Казахстана участвуют в международных перевозках исключительно путем "перецепки" грузов, которые доставляются, в том числе турецкими и иранскими перевозчиками до АПП "Темир-Баба". Поэтому запрет на "перецепку" грузов создает социальное напряжение в данных регионах, так как срываются контракты перевозок, объемы плодоовощной продукции, доставляемой в приграничные города, уменьшается, создается дефицит, которой способствует повышению конечной стоимости товаров.