Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев

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Президент назначил министра юстиции. Им стал Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан", - сообщили в Акорде.

До отставки правительства Ескараев уже занимал эту должность. Сейчас его переназначили.

Ескараев Азамат Несипбаевич родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию. Минюст он возглавил совсем недавно, в январе 2023 года. До этого работал заведующим юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.