Министр культуры и информации: меня больше интересует отмена концертов наших артистов

Министр культуры и информации Аида Балаева считает, что артисты должны быть вне политики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я не хотела бы политизировать этот вопрос, потому что организацией концерта занимаются коммерческие организации. Это первое. Второе. Относительно концерта Максима Галкина. Меня больше интересует то, что не проходят концерты наших отечественных исполнителей, в частности, деятелей культуры, которые также готовились к концертам в эти дни. Относительно концерта Галкина - там уже конкретные комментарии были, они не связаны с политикой, а связаны с хозяйственно-бытовыми вопросами", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в пятницу.

Министр подчеркнула, что культура и искусство - вне политики.

"Миссия всех исполнителей любых жанров – одухотворять и культурно просвещать население. Важно, чтобы артисты понимали свою роль и не путали искусство и политику. Это очень важно. Конечно, самое главное, чтобы артисты не делили общество на "за" и "против" – что сейчас и происходит. У нас получается сейчас поляризация общества на этом фоне", - добавила она.

Напомним, ранее с тем же месседжем к казахстанцам обратился МИД РК. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров также заявил, что искусство и культура должны быть вне политики.