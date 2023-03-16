Миллионные штрафы казахстанским предпринимателям прокомментировали в Wildberries

В Wildberries прокомментировали ситуацию с излишними начислениями предпринимателям из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Начисления некоторым предпринимателям из Казахстана были совершены по технической ошибке и будут отменены. Информация о том, что состоится пересчёт, была опубликована на нашем сайте заблаговременно, 13 марта. Ошибочные начисления будут отменены и отражены в отчётах реализации 20 марта", - сообщили в компании.

В пресс-службе Wildberries также отметили, что онлайн-платформа нацелена на поддержание сложившихся партнёрских отношений с предпринимателями из Казахстана.

"Мы усиливаем нашу службу поддержки продавцов, будем предоставлять им обратную связь, отвечать на их вопросы по условиям работы с нашей платформой и проводить горячие линии. Приносим продавцам свои извинения за сложившуюся ситуацию", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось о том, что более 500 астанчан получили большие штрафы из-за ошибки в системе популярного российского маркетплейса.