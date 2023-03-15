Многомиллионные штрафы выставил Wildberries казахстанцам из-за переименования Астаны

Фото: astanatv.kz

Миллионные штрафы получили казахстанские предприниматели из-за переименования Астаны. Ошибка произошла в системе популярного российского маркетплейса "Вайлдбериз", через которую отечественные продавцы реализуют свои товары. Более 500 астанчан не знают, куда обращаться и как добиться справедливости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Десятки возмущённых предпринимателей собрались возле фирменного склада в Астане, чтобы выяснить, в чём они так провинились. Говорят, техподдержка сайта не отвечает, а из-за долга работать дальше нельзя.

"Вайлдбериз в отчётах пишет, что отгружено на иной склад. Какой иной склад? У нас он один. Никто ничего не знает. Кому то 20 тысяч, кому-то миллион, кому-то 14 миллионов штрафы поприходили. Мало того, что 25 процентов забирают, так ещё мы отдаём штрафы", - говорит предприниматель Марина Гончаренко.

На склад российской компании казахстанских партнёров не пустили. По словам охранника, руководство диалог вести отказалось.

Официального представительства компании в Казахстане нет, подчеркнул юрист Шынгыс Темир. Он смог немного прояснить ситуацию, связавшись со знакомым сотрудником компании.

"Вся проблема в том, что при выборе склада системой автоматически был выбран склад Нур-Султана, хотя нужно было выбрать склад Астаны. Это техническая проблема. Сейчас поступает информация, что маркетплейс готов пересматривать эти начисления. Обещания маркетплейса, многие оценивают достаточно критически. То есть ближе к праздникам, после праздников, может быть им деньги даже и не вернут", - отметил юрист.

В Министерстве торговли и интеграции разводят руками. Помочь не могут, так как ситуация гражданско-правовая. Оштрафованным советуют обратиться в суд.