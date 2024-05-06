Михаил Ломтадзе создаст детскую футбольную академию мирового уровня

После получения согласия от Английской Футбольной Лиги, Михаил Ломтадзе стал членом совета директоров и партнером английского футбольного клуба "Уиком Уондерерс" (Wycombe Wanderers), на базе которого в течение 3 лет будет создана футбольная академия мирового уровня с филиалами в Казахстане и в Англии, передаёт BaigeNews.kz.

Общий размер инвестиций в Казахстане составит более 10 миллиардов тенге.

"Это моя личная мечта создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, в которой смогут воспитываться самые лучшие и талантливые юные футболисты и будущие звезды. Обучение в академии будет полностью бесплатным, и молодые спортсмены получат возможность обучаться у самых лучших тренеров нашей страны и родины футбола – Англии", - прокомментировал Михаил Ломтадзе.

Он отметил, что футбол – это самый массовый и зрелищный вид спорта с огромным потенциалом для улучшений спортивного мастерства, и является источником гордости во многих странах.