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Метрополитен Алматы возобновил работу

Сегодня, 17:04
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акимат Алматы Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
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Фото: акимат Алматы

В Алматы после проверки тоннелей, заработал метрополитен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Метрополитена города Алматы.

"С 16:30 Метрополитен Алматы возобновил свою работу в штатном режиме. Согласно Плана работ при ЧС для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, работу метрополитена временно приостановили в Алматы.

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