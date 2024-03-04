Метрополитен Алматы возобновил работу

В Алматы после проверки тоннелей, заработал метрополитен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Метрополитена города Алматы.

"С 16:30 Метрополитен Алматы возобновил свою работу в штатном режиме. Согласно Плана работ при ЧС для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - говорится в сообщении.