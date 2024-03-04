Метрополитен Алматы возобновил работу
Сегодня, 17:04
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Сегодня, 17:04Сегодня, 17:04
331Фото: акимат Алматы
В Алматы после проверки тоннелей, заработал метрополитен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Метрополитена города Алматы.
"С 16:30 Метрополитен Алматы возобновил свою работу в штатном режиме. Согласно Плана работ при ЧС для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, работу метрополитена временно приостановили в Алматы.
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