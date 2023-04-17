Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи

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По прогнозам "Казгидромета", в следующие три дня, 18, 19 и 20 апреля, на большей части страны сохранится неустойчивая погода. Это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов, которые вызвали снежный коллапс в столице в последние два дня, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики обещают казахстанцам осадки в виде дождя и снега.

"18 апреля на востоке – сильный снег, 18-19 апреля на юго-востоке временами сильные осадки (дождь, снег). 18-20 апреля, под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии, на севере, в центре, на востоке страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 7-15 мороза, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке в ночные часы сохраняются заморозки, а дневные температурные показатели начнут постепенно повышаться", — говорится в сообщении.

По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе, в центре, на востоке – гололёд и низовая метель.