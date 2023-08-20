Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола

Завершился финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались "Нэшвилл" и "Интер Майами". Команды играли на стадионе "Геодис Парк" в Нэшвилле (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Основное время матча закончилось вничью, 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты "Интер Майами". Победа в сегодняшнем матче принесла "Интер Майами" Кубок лиг MLS + MX. Это первый трофей Лионеля Месси за новый клуб.

Таким образом, аргентинец завоевал 44-й трофей в профессионально карьере и стал самым титулованным футболистом в истории футбола.

Отметим, что по ходу сегодняшнего матча Месси сначала отличился с игры, забив в первом тайме, затем реализовал пенальти в послематчевой серии.

До сегодняшнего дня в активе Месси было 43 титула. Столько же у бразильского защитника Дани Алвеса, завершившего карьеру. Однако теперь аргентинец стал единоличным лидером, завоевав 44-й трофей.