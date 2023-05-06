- Как живут львята, вызволенные из плена в Алматинской области 01:23 14
- Месси публично извинился перед игроками и сотрудниками "ПСЖ" 00:30 269
- Вандалы разгромили могилы на кладбище в Шымкенте 05.05.2023 335
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 378
- Сорванная ураганом крыша придавила женщину в Жамбылской области 05.05.2023 354
- Группу наркоторговцев задержали в Текели 05.05.2023 361
- Нуралы Алип впервые стал отцом 05.05.2023 530
- Мошенники от имени органов госдоходов обманывают казахстанцев 05.05.2023 352
- Пандемии коронавируса конец: глава ВОЗ выступил с заявлением 05.05.2023 807
- Средняя зарплата в Казахстане превысила 340 тысяч тенге 05.05.2023 377
- Золотые слитки на 41 млн тенге пытались контрабандой вывезти из Шымкента 05.05.2023 391
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 413
- Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена 05.05.2023 430
- Начинающие предприниматели Мангистау смогут получить льготное кредитование под 1% годовых 05.05.2023 393
- Казахстанские военнослужащие готовятся к миссии в Африке 05.05.2023 588
- В Алматы ещё один ЖК внесли в список нерекомендуемых для покупки жилья 05.05.2023 453
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 547
- Лжечиновник обманул артистов в Алматы 05.05.2023 396
- Ряд запрещённых на тестировании предметов определили в стране 05.05.2023 432
- Разбитый фонтан и облезлые лошади: сквер в Петропавловске пугает своим видом 05.05.2023 583
- Как будут проводить срезы знаний в вузах, сообщили в Миннауки 05.05.2023 423
- Безвизовый режим с Китаем открывает целый ряд возможностей для казахстанцев – эксперт 05.05.2023 484
- Вход в нацпарки Казахстана автоматизируют 05.05.2023 419
- Токаев рассказал, как побороть дедовщину в армии 05.05.2023 464
- Димаш ответил на вопросы фанатов прямом эфире в Инстаграм 05.05.2023 499
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 488
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 432
- Покалеченного коршуна приютила жительница Усть-Каменогорска 05.05.2023 438
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 438
- Всеармейское совещание под председательством Токаева проходит в Астане 05.05.2023 608
- В ВКО клещи покусали уже более 400 человек 05.05.2023 447
- Въезд на Бали могут ограничить из-за российских туристов 05.05.2023 527
- Парень похищал автономера и требовал за них выкуп в Алматы 05.05.2023 422
- Историческую правду о вкладе Казахстана в победу в ВОВ, напомнили в АНК 05.05.2023 563
- 3,7 млрд тенге выделили из резерва правительства на теплоснабжение Актау и близлежащих сёл 05.05.2023 442
- Собаку с щенками заживо замуровали в Алматы 05.05.2023 528
- Казахстан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд 05.05.2023 592
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 880
- Через мобильное приложение фермеры смогут продавать скот и мясо в Казахстане 05.05.2023 623
- На 11 лет осудили наркокурьера-закладчика в Актобе 05.05.2023 432
- Безвизовый режим с Китаем повысит имидж казахстанского паспорта - политолог 05.05.2023 621
- "Казахстан – миролюбивое государство, но мы не можем проявлять беспечность" - Токаев 05.05.2023 1042
- В Акмолинской области осудили юриста казино, давшего взятку прокурору 05.05.2023 508
- В Казахстане расширят возможности доступа к информации 05.05.2023 446
- Казахстан резко увеличил инвестиции в науку 05.05.2023 502
- Токаев подписал Указ о присвоении высших военных и специальных званий 05.05.2023 511
- Какую погоду обещают казахстанцам синоптики в выходные 05.05.2023 471
- Мошенники от имени Нацбанка предлагают казахстанцам выгодные инвестиции 05.05.2023 657
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 508
- Совместный спутник планируют запустить в космос тюркские страны 05.05.2023 630
- К 2030 году треть руководящих должностей в группе "Самрук-Қазына" займут женщины 05.05.2023 549
- Руководство управления земельных отношений Шымкента подозревают в коррупции 05.05.2023 716
- Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в Сербии 05.05.2023 660
- Скандал с известным застройщиком разразился в Астане 05.05.2023 16509
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 566
- По 36 миллионов тенге в день отдают мошенникам казахстанцы с начала года 05.05.2023 531
- О необходимости трупного донорства в Казахстане вновь заговорили в Минздраве 05.05.2023 952
- Более 4,5 млрд выплатят казахстанским ветеранам к 9 мая 05.05.2023 482
- День защитника Отечества и День Победы: как отметят праздники в Астане 05.05.2023 682
- KASE открыта для таджикских инвесторов и эмитентов - Алина Алдамберген 05.05.2023 867
- В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы 05.05.2023 586
- Субсидии на 133,8 млрд тенге выплатили фермерам по программе "Кен-дала" 05.05.2023 579
- Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира во Франции 05.05.2023 559
- Пенсионерку подозревают в организации убийства собственных детей из-за наследства 05.05.2023 2237
- В Актау утвердили ставку туристического взноса для иностранцев 05.05.2023 733
- Казахстанец победил олимпийского чемпиона на ЧМ по боксу в Ташкенте 05.05.2023 1787
- Снегопад в горах Кыргызстана оставил баранов и коров без еды 05.05.2023 687
- Школьница ранила ножом учителя и сверстника в Белграде 05.05.2023 750
- Пользователям Google разрешили отказаться от паролей 05.05.2023 758
- Пьяный пассажир сорвал стоп-кран в поезде Атырау – Актобе 05.05.2023 661
- В Шымкенте ученики начальных классов будут учиться онлайн из-за ветра 05.05.2023 708
- Информацию о продаже выпускникам материалов к экзаменам опровергли в НИШ 05.05.2023 697
- Внутренний анализ коррупционных рисков проведут в "СК-Фармация" 04.05.2023 712
- Иностранный рабочий погиб при обрушении потолка на стройке в Кызылорде 04.05.2023 706
- Трупный запах в Алматинской области: работу скандального завода приостановили 04.05.2023 807
- Члены экипажа самолёта отравились бортовой едой в Казахстане 04.05.2023 758
- Дефицит бюджета Казахстана растёт - эксперт 04.05.2023 656
- Подросток устроил ДТП в Кызылординской области, один человек погиб 04.05.2023 734
- Ущерб более 436 млн тенге: главе ЖК вынесли приговор в Астане 04.05.2023 841
- Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на два дня 04.05.2023 708
Месси публично извинился перед игроками и сотрудниками "ПСЖ"
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пытается загладить конфликт с клубом. Аргентинский форвард публично извинился перед партнёрами и сотрудниками команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Чемпионат".
"Я хотел записать это видео из-за всего происходящего. Прежде всего приношу извинения товарищам по команде и всем сотрудникам клуба. Честно говоря, я думал, что у нас будет выходной после игры, как это происходило в предыдущие недели. Я организовал эту поездку в Саудовскую Аравию заранее и не мог отменить её. Повторяю, я сожалею о том, что сделал, и принимаю любое решение. Ничего больше, обнимаю", – говорит Месси в видео, опубликованном в соцсетях.
Напомним, Месси покинул расположение парижского клуба без разрешения главного тренера Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша после поражения от "Лорьяна" в Лиге 1 (1:3). В итоге "ПСЖ" отстранил нападающего Лионеля Месси от команды на две недели.
-
Trend news
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 374
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 542
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 877
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 561
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 1130
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 1590
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 985
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 1415
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1306
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 1198
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 1676
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 17124
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2525
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1445
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1541
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 1715
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 1607
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1445
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 4359
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1366
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1548
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 11112
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1635
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1486
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1635
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1501
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 2206
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3547
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2183
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1575
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2112
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2003
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 3262
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2548
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1923
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6989
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 3335
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2082
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1849
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 30452
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 3012
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2320
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2600
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6706
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2572
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2170
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2130
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2349
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2316
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3824
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2332
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2318
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3556
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2185
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2358
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3940
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7615
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55904
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2680
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 4218
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 7064
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2575
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2722
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2782
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2531
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 3059
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4416
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7788
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3669
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 3201
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 3556
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 3257
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 6429
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 4133
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3821
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 4247
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6872
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39651
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 4307
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 4229
-
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 410
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 482
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 429
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 435
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 506
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 911
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 739
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 880
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 803
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 957
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2525
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1379
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1601
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1881
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2346
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2236
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2670
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3013
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2658
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2860
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2960
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3099
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3015
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3029
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3250
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3491
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3482
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4795
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4125
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4336
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4284
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5064
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4303
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4021
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4325
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7239
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4607
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4445
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4102
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4512
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3993
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4095
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4445
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4854
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4252
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4251
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4449
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4046
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5070
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4004
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4472
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4985
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4513
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4138
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4593
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4573
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4311
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4563
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4868
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5241
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5003
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4302
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4938
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4618
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5135
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4615
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4422
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4420
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4540
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4935
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5244
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 4259
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3895
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 5184
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4411
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4475
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 5071
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 6328
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 5369
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4535