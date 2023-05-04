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175Фото: pixabay.com
Меры безопасности по применению парацетамола повысили в Казахстане
В Казахстане повысили меры безопасности по применению лекарств, содержащих парацетамол, передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с приказом от 15 февраля 2023 года "О мерах по повышению безопасности применения лекарственных препаратов, содержащих парацетамол" разрешена государственная регистрация парацетамол-содержащих лекарств:
- в монокомпонентных препаратах в разовой дозе не более 500 мг для приема внутрь, в ректальных суппозиториях - не более 300 мг;
- в комбинированных противопростудных и противокашлевых препаратах для приема внутрь - в разовой дозе не более 500 мг;
- комбинированных противопростудных и противокашлевых препаратов, содержащих парацетамол, в комбинации с кофеином противопоказан – детям до 12 лет, псевдоэфедрином, декстрометорфаном, эфедрином, кодеином противопоказан – детям до 18 лет.
Запрещена госрегистрация лекарств:
- не соответствующих указанным выше пунктам 1, 2;
- сиропы/суспензии/растворы парацетамола, содержащие в составе вспомогательных веществ этиловый спирт.
Эти меры приняты для обеспечения безопасного обращения лекарственных средств, снижения риска негативного воздействия на печень, почки и других нежелательных последствий, угрожающих здоровью и жизни людей.
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