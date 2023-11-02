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Мефедрон в особо крупном размере нашли у жителя Шымкента

Вчера, 10:38
АВТОР
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Polisia.kz Вчера, 10:38
Вчера, 10:38
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Фото: Polisia.kz

Закладчика задержали шымкентские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что наркоборцы остановили Audi. За рулём был 40-летний мужчина. В салоне авто полицейские нашли завёрнутый скотчем полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета и отправили его на экспертизу.

Установлено, что это мефедрон весом 104 грамма.

Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Он рассказал, что получал координаты мест, где спрятаны пакеты с наркотиками через интернет-мессенджер, расфасовывал их на разовые дозы и делал закладки.

Полицейские начали досудебное расследование.

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