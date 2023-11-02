Мефедрон в особо крупном размере нашли у жителя Шымкента
Вчера, 10:38
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Вчера, 10:38Вчера, 10:38
459Фото: Polisia.kz
Закладчика задержали шымкентские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что наркоборцы остановили Audi. За рулём был 40-летний мужчина. В салоне авто полицейские нашли завёрнутый скотчем полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета и отправили его на экспертизу.
Установлено, что это мефедрон весом 104 грамма.
Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Он рассказал, что получал координаты мест, где спрятаны пакеты с наркотиками через интернет-мессенджер, расфасовывал их на разовые дозы и делал закладки.
Полицейские начали досудебное расследование.
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