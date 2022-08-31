Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на его Telegram.

"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу", - отмктил политик.

Запрет шенгенских виз для россиян покажет отношение Европы к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ, призвав ЕС сделать это поскорее.



"Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции", - написал он в Telegram.



В конце он добавил выражение "на войне, как на войне" на французском языке.