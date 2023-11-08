Мажилисмены одобрили поправки по вопросам ведения бизнеса в Казахстане

Депутаты Мажилиса РК в первом чтении одобрили поправки в законопроект, направленный на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

Для этого, как отметил депутат Болатбек Нажметдинұлы, будет упорядочена система государственного контроля и надзора, повышена прозрачность их проведения, а также обеспечен баланс интересов субъектов предпринимательства и государства.

Планируется регламентировать порядок осуществления мер оперативного реагирования в 10 сферах надзора (санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, архитектура, градостроительство и строительство, промышленная безопасность и др.) и 7 сферах контроля (ветеринарно-санитарный контроль на торговых рынках, контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и др.), а также закрепить порядок осуществления государственного контроля в отношении госорганов.

Кроме того, предлагаются поправки, направленные на совершенствование предпринимательской деятельности в части обеспечения прозрачности подходов тарифообразования субъектов естественных монополий и создания благоприятных условий в сфере рыбного хозяйства.