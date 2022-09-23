open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Мажилисмен ответила депутату Госдумы по поводу "скользкого пути Казахстана"
Мажилисмен ответила депутату Госдумы по поводу "скользкого пути Казахстана" Вчера, 15:07
2413

Мажилисмен ответила депутату Госдумы по поводу "скользкого пути Казахстана"

На очередной скандальный выпад российского депутата Госдумы Константина Затулина, который заявил о "скользком пути Казахстана в отношениях с Россией" и который утверждает, что страна, у которой самая длинная сухопутная граница с РФ, очень рискует, ответила мажилисмен Айгуль Куспан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на её пост в сети Facebook.

 

Мажилисмен Айгуль Куспан написала:

"В канун 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин вновь сделал угрожающе-уничижительный выпад против Казахстана.

К сожалению, из-за таких депутатов образ дружественной России в ближнем зарубежье ассоциируется с агрессией, высокомерием и невежеством. Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России.

Новое заявление Затулина следует рассматривать как крайне недружественное и по сути своей поверхностное и необоснованное.

Только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян. Ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий. Это свидетельствует о том, что никакой русофобии в нашей стране нет.

Депутат Затулин по какой-то причине этого не замечает, но в то же время призывает власти нашей страны отдать экономику Казахстана под вторичные западные санкции в угоду демонстрации лояльности России, но в существенный ущерб интересам народа Казахстана.

Напомню, что не ранее чем в июне этого года депутат Затулин призывал обратить внимание на Казахстан, намекнув, что ВСЁ ВОЗМОЖНО, как в случае с Украиной. Тогда его мудрые российские коллеги порекомендовали ему не делать столь провокационных комментариев за границами своей компетенции, а "сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений", - написала депутат.

Высказывания Затулина также прокомментировал глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухамед.

"Как только падает рейтинг узнаваемости депутата Затулина, он начинает вбрасывать провокационные заявления. Так было раньше и не единожды. Казахстанские банки в отношении банковской карты "Мир" поступили абсолютно правильно. Во-первых, все банки второго уровня у нас являются частными, и они сами определяют выгодность и удобство, с какими банковскими карточками им работать. Во-вторых, вокруг карточки "Мир" стало много шума и скандала. А деньги, как правило, любят тишину. Поэтому свои "обеспокоенность" и "неудовольствие" пусть депутат побережет для собственной банковской системы, которая благодаря таким, как он, оказалась в очень трудной ситуации", — сказал Мухтар Кул-Мухамед.

Он добавил, что российскому депутату следует думать, как ему самому выбраться из санкционного списка, а не указывать путь Казахстану.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Россия #россияне #Мажилис
Журналист
Вчера, 15:07
2413
Поделитесь:
Наверх