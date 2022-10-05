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Мажилисмен: Казахстан каждый год из-за суицидов теряет почти четыре тысячи человек
С учетом роста числа самоубийств в Казахстане и международной практики необходимо рассмотреть возможность разработки Национальной стратегии предотвращения самоубийств и обеспечить тщательное исследование причин самоубийств, заявил на пленарном заседании в мажилисе депутат Ерлан Смайлов, передает BaigeNews.kz.
Мажилисмен отметил, что Казахстан каждый год из-за суицидов теряет от трех тысяч до почти четырех тысяч человек - в 2021 год это был 3951 человек. Статистика самоубийств за десять лет в период с 2012 по 2021 год включительно показывает, что Казахстан теряет по причине самоубийств ежедневно 8-11 человек, при этом попытку покончить с собой предпринимают ещё большее число людей - ежедневно от 9 до 16 человек.
Критическими годами роста числа как совершенных суицидов, так и попыток суицида в Казахстане были 2013, 2015 и 2019 годы.
"По данным за 10 лет из пяти совершенных самоубийств четыре приходилось на мужчин и одно — на женщин. Иначе говоря, из числа совершённых суицидов 80 процентов приходится на мужчин и 20 процентов на женщин. В последние три года доля мужчин увеличилась до 65 процентов от всего числа попыток суицида. По распространенности суицидов - число случаев на 100 тысяч населения - тенденция сохраняется: у мужчин распространенность совершённых суицидов в Казахстане выше, чем у женщин, более чем в три раза", - утверждает депутат в своем запросе.
По его словам, несмотря на большее медийное внимание к подростковым и молодежным суицидам, нежели к самоубийствам в других возрастных группах, картина здесь более позитивная, и произошло это, как считает депутат, благодаря предпринятым адекватным мерам. За прошедшее десятилетие число совершенных суицидов у мужчин выросло с 2472 случаев в 2012 году до 3045 в 2021 году, в этот период возросло и число попыток суицида - с 1683 в 2012 году до 2971 в 2021 году.
"Тревогу вызывает то, что в возрастном разрезе наибольшая доля совершённых суицидов приходится на возрастную группу с 45 до 54 лет, далее идёт группа с 55 до 64 лет. Также постоянно на протяжении рассматриваемого десятилетия росла доля самоубийств в пенсионном возрасте: в категории людей с 65 до 74 лет число суицидов выросло с 9,4 процента в 2012 году до 13,6 процента в 2021 году", - сказал он.
Он добавил, что ранее в государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы в части медико-демографических показателей здоровья учитывалась статистика суицидов и содержались меры по профилактике и предотвращению суицидов, но в Национальном проекте "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" проблема суицидов не упоминается.
Мажилисмен перечислил, что картина по причинам суицидов демонстрирует наличие ряда серьёзных проблем, а именно остается высокой доля самоубийств с неустановленными причинами, далее - одиночество, тяжелое материальное положение, тяжелые соматические заболевания.
С учётом сказанного депутаты фракции Народной партии Казахстана считают, что правительству необходимо обратить внимание на такие моменты, как:
- больше всего самоубийств совершают казахстанцы среднего возраста - от 45 до 54 лет, и это категория граждан, на которых не направлена отдельная политика, в отличие от, например, более молодых казахстанцев;
- несмотря на внимание к пенсионерам, в этой категории казахстанцев произошел самый большой рост числа самоубийств;
- в трети случаев, или 29 процентов суицидов, причина не установлена;
- тяжелое материальное положение, тяжелые соматические заболевания и одиночество как причины самоубийств также должны получить изучение и оценку, поскольку именно они для части наших граждан стали нерешаемыми и невыносимыми проблемами, побудившими добровольно уйти из жизни.
Депутат отметил, что фракция предлагает отказаться от отдельных "возрастных" политик и исходить из безусловной ценности для страны всех граждан всех возрастов. Включить показатели смертности от самоубийств в ряд показателей благополучия и здоровья населения и внести соответствующие изменения в национальные проекты в части показателей и целевых индикаторов.
"С учётом роста числа самоубийств в Казахстане и международной практики рассмотреть возможность разработки Национальной стратегии предотвращения самоубийств. Обеспечить тщательное исследование и изучение причин самоубийств с отражением выводов в проводимой государством политики и решениях. Обеспечить выявление депрессивного синдрома и других ментальных нарушений, особенно возрастных, на уровне первичной медико-санитарной помощи", - заключил Ерлан Смайлов.
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