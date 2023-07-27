Матч "Ордабасы" с польским ФК "Легия" закончился ничьей

Фото: Instagram / fc__ordabasy

Футбольный клуб из Шымкента "Ордабасы" дома сыграл матч второго отборочного раунда Лиги Конференций с польской "Легией" (Варшава), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Игра закончилась ничьей.

Ответный матч "Ордабасы" и "Легия" проведут в ночь с 3 на 4 августа в Варшаве. Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде Лиги Конференций встретится с победителем пары "Аустрия" (Австрия) / "Борац" (Босния и Герцеговина).