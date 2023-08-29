  • 29 Августа, 06:32
  • BAIGENEWS
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Главу дома культуры Казахского общества слепых накажут за вандализм
Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз
Глава МИОР прокомментировал запрет на ношение хиджаба в школах Казахстана
Совместное заседание палат парламента пройдет в Астане
Формат видеособеседований стал доступен на электронной бирже труда
Сход оползня в Грузии: геологи назовут причину через несколько дней
В районе ЗКО изымаются земли из-за дефицита пастбищ
В Костанае грибники обнаружили тело девушки
Мощный град прошел в Шымкенте
Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Таиланде
Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Мать поцеловавшего футболистку Рубиалеса объявила голодовку

Сегодня, 06:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / espnfc Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30
57
Фото: Instagram / espnfc

Мать президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, замешанного в скандале с поцелуем капитана женской сборной, заперлась в церкви и объявила голодовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Инцидент произошёл в церкви, расположенной в городе Мотриль (провинция Гранада, юг страны). Пожилая женщина закрылась в здании вместе со своей сестрой. Они объявили бессрочную голодовку.

Кроме того, мать Рубиалеса обратилась к испанской футболистке Дженнифер Эрмосо. Она призвала спортсменку сказать всю правду. По её мнению, в инциденте с участием её сына не было сексуального насилия. 

20 августа глава федерации обнял и поцеловал в губы футболистку после победы национальной сборной в финале первенства, в котором Испания оказалась сильнее Англии. После этого в стране разгорелся скандал. Рубиалеса раскритиковали не только простые болельщики и журналисты, но и члены правительства. Функционер принёс официальные извинения спортсменке, однако заявил, что в отставку уходить не планирует.

Прокуратура Мадрида возбудила в отношении него уголовное дело, а ФИФА отстранила Рубиалеса на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне.

Самое читаемое

Наверх