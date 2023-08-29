Мать поцеловавшего футболистку Рубиалеса объявила голодовку

Мать президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, замешанного в скандале с поцелуем капитана женской сборной, заперлась в церкви и объявила голодовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Инцидент произошёл в церкви, расположенной в городе Мотриль (провинция Гранада, юг страны). Пожилая женщина закрылась в здании вместе со своей сестрой. Они объявили бессрочную голодовку.

Кроме того, мать Рубиалеса обратилась к испанской футболистке Дженнифер Эрмосо. Она призвала спортсменку сказать всю правду. По её мнению, в инциденте с участием её сына не было сексуального насилия.

20 августа глава федерации обнял и поцеловал в губы футболистку после победы национальной сборной в финале первенства, в котором Испания оказалась сильнее Англии. После этого в стране разгорелся скандал. Рубиалеса раскритиковали не только простые болельщики и журналисты, но и члены правительства. Функционер принёс официальные извинения спортсменке, однако заявил, что в отставку уходить не планирует.

Прокуратура Мадрида возбудила в отношении него уголовное дело, а ФИФА отстранила Рубиалеса на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне.