Мать изнасилованной девочки требует оправдать обвиняемых в Уральске

В суде в Уральске на этой неделе прошли прения сторон по уголовному процессу о групповом изнасиловании. Четверых подростков 16-17 лет и парня 20 лет обвиняют в надругательстве над девочкой. Парней задержали 13 июня 2023 года. В следственном изоляторе они находятся почти год.

Прокурор заявил, что их вина доказана, и попросил наказать их лишением свободы от 7 до 20 лет.

Суд прошел в закрытом порядке.

Мать 12-летней девочки, признанной потерпевшей, требует оправдать подсудимых. Она заявляет, что её дочь оболгала парней, она не была изнасилована. Этот факт признан судебно-медицинскими экспертизами, утверждает женщина.

По её словам, дочь сказала ей, что оболгала подсудимых, в октябре прошлого года.

"Я пыталась добиться от следствия зафиксировать этот факт, но следователь и наш адвокат, которого выделили нам за счёт государства, обманом получили мою подпись под направляемым в суд обвинительным заключением", - сказала мать девочки.

По ее словам, адвокат с её стороны на прениях попросил суд признать подсудимых невиновными и вынести оправдательный приговор.

"Суд должен быть справедливым, — так она объясняет свою позицию. — Я борюсь, я доказываю, что эти мальчики невиновны".

Мать потерпевшей так же, как и матери подсудимых подростков, обращает внимание на то, что после задержания у одного из них были вывихнуты обе руки, а у одного сломана рука. По их общему мнению, это факт пыток.

Родственница подростка, у которого вывихнуты руки, утверждает, что на их заявление о нанесённых травмах и требование провести проверку руководство департамента полиции не отреагировало.

По данному делу три раза сменялись следователи, в суд оно поступило через 8 месяцев.

Суд должен вынести приговор 31 мая.